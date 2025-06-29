Опрошенные армяне негативно оценили работу Пашиняна

Более 67% участников проведенного в Армении соцопроса негативно высказались о работе премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного службой Gallup International.

Так, 49,1% респондентов оценили работу Пашиняна крайне негативно, еще 18,8% считают ее скорее негативной. "В целом, 67,9% участников опроса в Армении негативно оценили работу премьера. Лишь 8,2% граждан всецело довольны работой Пашиняна, еще 13,7% - скорее довольны, а 10,2% затруднились ответить на этот вопрос", - заявил глава армянского представительства Gallup International, социолог Арам Навасардян.

Вместе с тем он отметил тенденцию увеличения доли граждан, недовольных работой Пашиняна, приведя в пример результаты февральского опроса: тогда работой премьера были недовольны 46,5% респондентов, 19,1% - скорее были недовольны, 15,5% - скорее довольны, и только 9% - довольны.

Опрос проводился с 23 по 25 июня методом телефонного интервью среди 1 тыс. человек.