Путин заявил, что траты России рассчитаны под успешное завершение СВО

Расходы на вооружение РФ рассчитаны на успешное завершение специальной военной операции (СВО). Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции в Минске.

"Мы хотим завершить спецоперацию с нужным нам результатом. Разумеется. Но на это всё и рассчитывается у нас. Именно под это, а не под агрессивные планы в отношении Европы и стран НАТО. Мы планируем сокращать расходы, а они планируют наращивать", - отметил российский лидер.

Он также обратил внимание, что Россия продолжает стремиться к здоровой макроэкономике, несмотря на военные расходы.

"Да, у нас не маленькие расходы сегодня. Это 6,3% ВВП. Я думаю, что много. Это, безусловно, одна из проблем, в том числе и для бюджета, которую мы должны решать. И мы решаем ее достойно. Мы боремся за здоровую макроэкономику", - подчеркнул Путин.