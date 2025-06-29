Сын Кадырова Адам женится

Секретарь Совбеза и сын главы Чеченской Республики Адам Кадыров женится 28 июня. Об этом информировала его сестра Айшат Кадырова.

"Женится мой брат Адам. Свадьба будет в родительском доме в родовом селе", - указала она в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).