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Общество
Сын Кадырова Адам женится
27 июня 2025 / 18:57
© Елена Афонина/ ТАСС
Секретарь Совбеза и сын главы Чеченской Республики Адам Кадыров женится 28 июня. Об этом информировала его сестра Айшат Кадырова.
"Женится мой брат Адам. Свадьба будет в родительском доме в родовом селе", - указала она в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
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