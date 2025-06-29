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Политика
Путин констатировал противоположность меморандумов России и Украины
27 июня 2025 / 19:14
© Сергей Карпухин/ ТАСС
Противоположное содержание меморандумов Москвы и Киева было ожидаемым. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.
"Что касается меморандумов, то ничего неожиданного не произошло. Я вам ничего неожиданного и не скажу. Это два совершенно противоположных меморандума", - отметил российский лидер. По его словам, переговоры организуются и проводятся для поиска путей сближения. "А то, что они были прямо противоположными, я думаю, удивительного тоже ничего нет", - указал глава государства.
Вместе с тем Путин добавил, что он не хотел бы детализировать эту тему, "поскольку считает нецелесообразным даже вредным предварять сами переговоры".
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