Путин констатировал противоположность меморандумов России и Украины

Противоположное содержание меморандумов Москвы и Киева было ожидаемым. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

"Что касается меморандумов, то ничего неожиданного не произошло. Я вам ничего неожиданного и не скажу. Это два совершенно противоположных меморандума", - отметил российский лидер. По его словам, переговоры организуются и проводятся для поиска путей сближения. "А то, что они были прямо противоположными, я думаю, удивительного тоже ничего нет", - указал глава государства.

Вместе с тем Путин добавил, что он не хотел бы детализировать эту тему, "поскольку считает нецелесообразным даже вредным предварять сами переговоры".