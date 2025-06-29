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Общество
В аэропорту Сочи произошло столкновение двух самолетов
27 июня 2025 / 19:31
© Telegram-канал Южной транспортной прокуратуры/ТАСС
В аэропорту Сочи следующий в Тюмень самолет столкнулся с прибывшим из Норильска бортом. Об этом информировали в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, передает ТАСС.
"В пятницу, 27 июня, в международном аэропорту Сочи самолет, направляющийся в Тюмень, при движении на взлетно-посадочную полосу допустил столкновение с другим воздушным судном, прибывшим из Норильска. Пассажиры, члены экипажа и обслуживающий персонал не пострадали", - следует из сообщения.
Отмечается, что сочинская транспортная прокуратура инициировала проверку по факту авиационного происшествия.
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