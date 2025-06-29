В аэропорту Сочи произошло столкновение двух самолетов

В аэропорту Сочи следующий в Тюмень самолет столкнулся с прибывшим из Норильска бортом. Об этом информировали в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, передает ТАСС.

"В пятницу, 27 июня, в международном аэропорту Сочи самолет, направляющийся в Тюмень, при движении на взлетно-посадочную полосу допустил столкновение с другим воздушным судном, прибывшим из Норильска. Пассажиры, члены экипажа и обслуживающий персонал не пострадали", - следует из сообщения.

Отмечается, что сочинская транспортная прокуратура инициировала проверку по факту авиационного происшествия.