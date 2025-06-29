Путин напомнил, что РФ восемь лет пыталась мирно решить проблемы в Донбассе

Россия восемь лет пыталась решить проблемы в Донбассе мирным путем, при этом Запад вел там необъявленную войну. На этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Минске.

"Мы все знаем, что происходило в Донбассе: восемь лет кровавой войны против гражданского населения, и мы восемь лет пытались договориться, чтобы мирным путем решить этот вопрос. Нас обманули, публично признались в этом - и бывший канцлер ФРГ и бывший президент Франции публично же сказали, что не планировали они выполнять минских соглашений, а все это подписали только для того, чтобы накачать оружием украинский режим, и вели эту необъявленную войну восемь лет", - отметил глава российского государства.

По его словам, Россия с целью положить конец этой войне вынуждена была "применить вооруженные силы, признав независимость обеих республик в строгом соответствии с Уставом ООН". "Но на это никто не обращает внимания", - указал Путин.

"Как же охарактеризовать произошедшее на Украине в результате госпереворота, поддержанного коллективным Западом? Сначала приехали, подписали гарантии между президентской властью и оппозицией. Потом спустя несколько дней провели госпереворот, деньги за это заплатили, публично сознались в этом, а потом начали говорить о том, что Россия ведет себя агрессивно. Они сами идиоты или нас за дурачков принимают?" - добавил он.