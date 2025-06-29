ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составил более 79%

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 79,3%. Опрос проводился с 16 по 22 июня среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 79,3% опрошенных (минус 0,6 п.п.), уровень одобрения деятельности главы государства снизился на 1 п. п. и составляет 76,3%", - свидетельствуют данные соцслужбы.

Как отмечается, деятельность правительства РФ одобряют 51,5% респондентов (минус 0,9 п. п.), а работу премьер-министра Михаила Мишустина - 52% участников опроса (без изменений). О доверии Мишустину заявили 60,9% сограждан (минус 0,9 п.п.).

Кроме того, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 33,5%, лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 29%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 23,2%, председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 9,2%.

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 35,3%, КПРФ - 9,6%, ЛДПР - 10,8%, "Справедливой России - За правду" - 4,1%, "Новых людей" - 5,8%.