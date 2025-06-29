Путин считает искренними усилия Трампа по урегулированию ситуации на Украине

Лидер США Дональд Трамп искренне старается помочь с урегулированием ситуации на Украине. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин при общении с журналистами в Минске.

"То, что он делает внутри страны, то, что он делает в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, и его усилия по урегулированию украинского кризиса - мы, безусловно, все это очень ценим. Я уже говорил об этом, хочу сказать публично еще раз: я считаю, что президент Трамп искренне стремится к урегулированию вопроса на украинском треке", - отметил он.

Вместе с тем, по словам главы российского государства, Трамп прошел сложный и небезопасный путь при возвращении во власть.

"Я отношусь к действующему президенту США с большим уважением. Он прошел очень тяжелый, сложный и небезопасный путь возвращения во власть и в Белый дом. Мы все это хорошо знаем", - сказал Путин.