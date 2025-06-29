Пашинян дал обещание, что столкновений в Армении не будет

Премьер-министр Армении Никол Пашинян дал обещание, что столкновений в стране после потасовки между силовиками, пришедшими в Первопрестольный Святой Эчмиадзин для задержания главы Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Микаеля Аджапахяна, и верующими не будет.

"Столкновений не будет!" - указал он в Telegram-канале.

Днем сотрудники спецслужб Армении покинули территорию Эчмиадзина так и не сумев задержать архиепископа Микаеля. Позднее Аджапахян направился в Следственный комитет в Ереване пешком вместе с толпой верующих. Шествие длилось около получаса, затем архиепископ продолжил путь на автомобиле, в настоящее время он уже прибыл в СК Армении.

Утром 27 июня силовики в масках ворвались в здание Ширакской епархии Армянской апостольской церкви в Гюмри и начали проводить обыски. В четверг стало известно, что Генеральная прокуратура Армении возбудила против главы епархии архиепископа Микаеля уголовное дело по обвинению в призывах к свержению конституционного строя.