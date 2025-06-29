Небензя считает нереальным стремление Украины вернуться к тому, что было в 1991 году

Украина должна подтвердить серьезность своих намерений в вопросе урегулирования конфликта с РФ прекращением мобилизации и демобилизаций. Это станет "лакмусовой бумагой" их реальной нацеленности, считает постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Мы должны знать, какой в общих чертах будет эта ситуация в конечном счете. Насколько искренне украинская сторона готова вести переговоры, какова их позиция. На сегодняшний день их позиция такова - вернуться к тому, что было в 1991 году. А это нереально", - сказал он в интервью RT.

По словам дипломата, Киев должен продемонстрировать реальный настрой на урегулирование прекращением мобилизации, демобилизацией. "Это будет лакмусовой бумагой серьезности их требований и их позиции. Но учитывая их несклонность вести переговоры в целом, думаю, нам надо объективно смотреть на то, насколько это серьезно", - указал Небензя.

Некоторое время назад президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова провести следующий раунд переговоров с Киевом в Стамбуле. Предметом такого диалога станет обсуждение проектов меморандумов обеих сторон.