Путин: на Западе все время "хоронят" Россию, но "сами скоро сдохнут там"

Президент России Владимир Путин, оценивая ситуацию в экономике как в России, так и в Европе, заметил, что европейские коллеги все время "хоронят" Россию, хотя сами испытывают серьезные трудности на грани выживания.

"Это, кстати говоря, удовлетворительный, по меньшей мере, показатель - рост зарплат в России в реальном выражении. Что в странах Запада происходит? Они все время нас хоронят. Сами скоро сдохнут там! А нас хоронят, не переставая", - отметил он, отвечая на вопросы журналистов.

Глава российского государства также обратил внимание, что в 2024 году экономика РФ выросла на 4,3%, "в этом году будет намного скромнее, с целью борьбы с инфляцией - но мы делаем это целенаправленно. А в Еврозоне рост 0,9%", - подчеркнул он.

Вместе с тем рост заработной платы в РФ составил по итогам 2024 года 9,7%, а уже с начала текущего года 4%, уточнил Путин.