Трамп не исключает возможность нанесения ударов по Ирану в случае угрозы

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме допустил возможность нанесения новых ударов по Ирану, если появится информация об опасном уровне обогащения урана.

"Конечно. Без всяких сомнений, абсолютно", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности ударов США по Ирану в случае соответствующих выводов разведки.

Вместе с тем, по словам американского лидера, Вашингтон намерен требовать обеспечения в будущем внешнего контроля над ядерной программой Тегерана, речь может идти об участии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) или даже самих США.