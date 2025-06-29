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Безопасность
Трамп не исключает возможность нанесения ударов по Ирану в случае угрозы
27 июня 2025 / 21:27
© AP Photo/ Evan Vucci/ТАСС
Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме допустил возможность нанесения новых ударов по Ирану, если появится информация об опасном уровне обогащения урана.
"Конечно. Без всяких сомнений, абсолютно", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности ударов США по Ирану в случае соответствующих выводов разведки.
Вместе с тем, по словам американского лидера, Вашингтон намерен требовать обеспечения в будущем внешнего контроля над ядерной программой Тегерана, речь может идти об участии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) или даже самих США.
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