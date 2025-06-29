Украина: потемкинские деревни для мертвых душ

Марина Харькова, журналист, Донецк

Режим Зеленского продолжает издеваться над русскими и русскоязычными гражданами в стране. В рамках так называемой «декоммунизации» Верховная рада Украины переименовала 165 населённых пунктов – и многие из них получили немецкие названия. Постановление о переименовании населенных пунктов, «названия которых содержат символику российской имперской политики» было принято без обсуждений почти единогласно – 300 голосами. Переименованы были даже те города и поселки, которые были давно освобождены российской армией – и этот факт показывает всю глубину происходящего на Украине маразма и градуса ненависти ко всему русскому.

Особой издевкой над Донбассом выглядят переименования в Донецкой области. Так, село Республика теперь называется Бергталь, пос. Новокрасновка украинские националисты сделали Ямбургом, село Надеждино стало Караругу, село Кирпичное переименовали в Гуттерталь, Укромное – в Горфельд, Плодородное – в Райхенфельд. Так как часть этих пгт и сел уже находится под российской юрисдикцией, все эти райхенфельды и гуттертали останутся лишь фикцией на украинской географической карте, где потери территорий происходят быстрее, чем печатание этих самых карт.

Также в очередной раз пещерные русофобы проявили особую нелюбовь к любому упоминанию коммунистической символики. Село Трудолюбовка они переименовали в Андреевку, Майское – в Гайок, Красную Балку – в Балку, Красное Слободское – в Слободское, село Московка в Харьковской области станет Мировым.

Во многих случаях переименование населенных пунктов заключается в изменении их написания на украинский манер. Так, село Каменка в Киевской области станет селом Кам'янка, а село Победа в Красноармейском (изменено на Покровском) районе Донбасса станет селом Перемога.

В сентябре прошлого года на Украине в рамках очередной кампании по «декоммунизации» и «деколонизации» тоже утвердили новые названия для более чем 300 населенных пунктов. Переименование улиц и снос памятников, посвященных советским и российским деятелям, начались на Украине еще в 2015 году, а в 2022 году уничтожалось все, что так или иначе связано с Россией. Тогда тоже населенные пункты получали бредовые названия. Например, Червоногорку в Сумской области переименовали в село Масонов. Вместо села Роща в Одесской области появился Новый Париж. Село Гвардейское в Тернопольской области стало Гниловодами. Село Первомайское Одесской области переименовали в честь Главного управления разведки Украины (ГУР), следует из сообщения главы этого ведомства Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). «В честь Главного управления разведки минобороны Украины в рамках процесса деколонизации в Раздельнянском районе Одесской области село Первомайское переименовали в Гуровское», — заявил он.

Город Южный в Одесской области переименовали в Порт-Анненталь, а города Первомайск и Южноукраинск в Николаевской области — в Ольвиополь и Гард.

Украинский депутат-националист Роман Лозинский открыто назвал принятые постановления «дерусификацией населенных пунктов», а в министерстве культуры Украины сообщили, что за последние 10 лет в стране были переименованы около тысячи населенных пунктов. Кроме того, были изменены названия 25 административных районов и 27 районов в городах. При этом запланировано переименовать еще более 700 населённых пунктов на Украине в рамках дерусификации. Об этом 9 июня заявила депутат Верховной рады Ирина Констанкевич: «Впереди еще большой кусок работы, еще есть 700 населенных пунктов, которые нужно переименовать».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в этой связи заявлял, что Киев на протяжении многих лет проводил курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно русских людей.

Кроме населенных пунктов, сумасшедший украинский режим решил переименовать даже дензнаки. Украинский Национальный банк откажется от названия копейка в рамках кампании по так называемой «дерусификации». Об этом сообщил глава нацбанка Андрей Пышный. «После принятия соответствующего решения Верховной радой, Национальный банк перестанет чеканить копейки и начнет чеканить мелкую удельную украинскую монету — шаги», - сказал Пышный. Он указал, что монеты в 10 копеек уже не чеканятся, монеты номиналом 50 копеек планируется выпускать еще какое-то время, а следующий тираж будет отчеканен в шагах. Нацбанк Украины считает необходимым исключить название «копейка» для разменной монеты в рамках «восстановления исторической справедливости» и «содействия дерусификации», это было опубликовано на сайте НБУ.

На днях грянул скандал после выступления депутата Верховной рады Анны Скороход, заявившей, что правительство расходует огромные бюджетные средства на сферу ЖКХ в городах и поселках, давно находящихся в составе Российской Федерации. Сотни миллионов гривен просто оседает в карманах украинских чинуш, сидящих в тылу и имитирующих управление в давно ими потерянных администрациях. По словам Скороход, самые большие суммы выделяются Мариуполю – почти миллиард гривен в год или 24,5 млн долларов. Вот, например, сколько денег уходит из государственного бюджета Украины «городским администрациям» Донецкой и Луганской областей:

– Лисичанск – 658,5 млн грн ($ 16,1 млн),

– Старобельск – 578 млн грн ($ 14,1 млн),

– Северодонецк – 544,5 млн грн ($ 13,3 млн),

– Угледар – 205 млн грн ($ 5 млн),

– Кременная – 175 млн грн ($ 4,3 млн),

– Рубежное – 170 млн грн ($ 4,1 млн),

– Авдеевка – 132 млн грн ($ 3,2 млн),

– Попасная – 101 млн грн ($ 2,5 млн),

– Волноваха – 70 млн грн ($ 1,7 млн).

Всего – более 3,5 млрд грн ($ 85,4 млн).

Абсолютно все эти города – давно освобождены от украинской оккупации и входят в состав ДНР или ЛНР, и, соответственно, в Россию. В тех населенных пунктах, что находятся на достаточном удалении от линии фронта, идут работы по восстановлению разрушенного, коммунальной и гражданской инфраструктуры. Этим занимаются российские регионы, взявшие шефство над тем или иным городом в Донбассе.

А украинские чиновники тем временем осваивают бюджет Украины «по восстановлению», сидя в Львове или Виннице. Например, мариупольская «администрация в изгнании» расположена в Днепропетровске. Коррупционно-бутафорская кормушка действует исправно, а «администрации в изгнании» штампуют прожекты и мечтают о возвращении, заявляя, что заняты «подготовкой к масштабному восстановлению после победы Украины».

Так, например, бывший градоначальник Мариуполя Вадим Бойченко, сразу сбежавший из города и бросивший мариупольцев без эвакуации, клянчи деньги у «западных партнёров», показывая им документальные кадры разрушенного Мариуполя. Хотя за три года многих руин уже нет - город активно отстраивается. Тем временем Бойченко соорудил пенопластовый макет «будущего» Мариуполя, к которому приводят каждого гостя. «На эскизах современный портовый город, в котором в качестве памятника сохранены покорёженные драмтеатр и завод «Азовсталь». Остальной город будет в стекле и бетоне», – заявлял Бойченко на конференции, откровенно передергивая факты. Дело в том, что мариупольский драмтеатр в центре города почти восстановлен Россией, а сдача объекта планируется в конце года. Кроме этого, беглый мэр Бойченко устраивает передвижные фотовыставки с фото разрушенного города и боевиков, сидевших в подвалах завода «Азовсталь», и проводит мариупольцам, которые эвакуировались на территорию Украины, прослушивание лекций об устройстве Евросоюз и его международных связей. Это выглядит форменным плевком в беженцев, которые все потеряли.

Недавно украинский псевдо-мэр освобожденного ВС РФ города Артемовск (в украинском варианте Бахмут) Алексей Рева отчитался о зарплате в 1,5 миллиона гривен (около $36 тысяч) за прошлый год. Эти деньги он получает ни за что. Кстати, администрация украинского Бахмута еще в 2022 году бежала в Днепропетровск, где ныне обитает и мариупольская администрация. Финансирование Бахмута в прошлом году составило 667 млн гривен, а в этом – 517 млн. Впрочем, чему удивляться, если до сих пор в Киеве на протяжении 11 лет действует администрация Крыма, также исправно получая финансирование на свою бутафорскую деятельность.

Что же касается Луганской области, то в 2025 году Киев увеличил финансирование бюджета Луганской области на 27 миллионов гривен (около $650 тысяч), хотя Украина с недавних пор там не контролирует больше ни одного населённого пункта.

У некоторых депутатов Верховной Рады уже появилось мнение, что деньги тупо разворовываются или украинское руководство отмывает бюджетные деньги, якобы финансируя работу предприятий, находящихся на новых территориях РФ. Об этом на заседании парламента заявил депутат Александр Сухов. «Я хотел бы спросить у премьер-министра Украины о нецелевой растрате средств госбюджета. Луганская область на 99% занята Россией уже 3 года, но там «продолжают работать» десятки коммунальных предприятий, а из местных бюджетов тратятся сотни миллионов гривен на жилищно-коммунальное хозяйство и обслуживание дорог, которых нет. Например, Северодонецк, Лисичансктеплосеть, Лисичанскводоканал, Северодонецкое управление, и прочее. Это только самые очевидные и простые примеры. Но их гораздо больше. Когда будут ликвидированы коммунальные предприятия с временно оккупированных территорий, которые существуют только на бумаге? Когда их бюджет будет передан на нужды переселенцам?» – спросил депутат.

Министр финансов Украины Сергей Марченко попытался оправдаться, что все коммунальные предприятия, учебные заведения и другие инстанции якобы были перенесены на подконтрольную Киеву территорию. Однако правда начинает выплывать наружу, выставляя режим Зеленского в самом неприглядном виде – как власть воров и лжецов.