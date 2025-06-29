Выбив из НАТО повышение расходов на оборону, Трамп примется за Азию

Ежегодный саммит лидеров стран Североатлантического альянса, прошедший в Гааге 24–25 июня, назван генсеком НАТО Марком Рютте "историческим". Итоговое коммюнике форума в Гааге стало рекордно коротким по меньшей мере за последние 30 лет.Документ включал всего пять пунктов по сравнению с 38 разделами и многочисленными подпунктами заявления вашингтонского саммита 2024 года, 90 пунктами коммюнике встречи в Вильнюсе в 2023 году и 20 пунктами декларации пражского саммита в 2002 году.

Главным аспектом итогового коммюнике, несомненно, стало достигнутое лидерами стран альянса согласие на увеличение оборонных расходов до 5% ВВП к 2035 году. Также они подтвердили "нерушимую приверженность коллективной обороне, закрепленной в статье 5 Вашингтонского договора".

В документе указывалось, что обязательство о выделении 5% ВВП будет охватывать две основные категории инвестиций в оборону: не менее 3,5% ВВП к 2035 году — на покрытие основных потребностей в вооружениях и военной технике и достижение целевых показателей НАТО и до 1,5% ВВП ежегодно — "на защиту критически важной инфраструктуры, сетей, обеспечение гражданской готовности и устойчивости, стимулирование инноваций и укрепление оборонно-промышленной базы".

"Динамика и соотношение расходов в рамках этого плана будут пересмотрены в 2029 году с учетом стратегической обстановки и обновленных целевых показателей в области потенциала", — подчеркивалось в документе.

Генсек НАТО, выступая на итоговой пресс-конференции, отдельно поблагодарил Трампа за поднятие потолка оборонных расходов, подчеркнув, что без него добиться подобного результата оказалось бы невозможно.

Руководитель Центра Японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов отмечает в этой связи, что «это сигнал, что Трамп не ограничится только союзниками по НАТО, из которых он буквально вышиб согласие на увеличение военных расходов до 5% ВВП. Это сигнал и для союзников США в Азии, прежде всего Южной Кореи и Японии о том, что они тоже стоят перед необходимостью со временем увеличить свои военные расходы до 5% ВВП. Собственно эту линию давления на союзников, на Японию, на Южную Корею, Трамп проводит еще со времен своей 1-й каденции. Тогда он много чего наговорил и договорился до того, что эти страны должны брать на себя большую ношу обеспечения собственной безопасности и могут быть ядерными державами, но потом ядерный аспект его заявления был дезавуирован. Но слово - не воробей. А теперь, придя во второй раз, он завел старую песню о том, что союзники недостаточно тратят на себя в военном плане, заставляя чрезмерно напрягаться своего американского покровителя, с которым у этих стран заключены договоры безопасности. На счет Японии Трамп уже давно определился, что договор о безопасности - не равноправный, односторонний, что по нему Япония обеспечила себе безопасность за счет США. Сейчас он тоже самое говорит, утверждая, что японцы мало платят на присутствие американских войск на японской территории, существует много утечек из Белого Дома, где фигурируют 3,5% ВВП и 5% ВВП. Япония официально отрицает требование США, но дыма без огня не бывает».

По словам эксперта, «в этих странах есть воля и желание есть ублажить американского покровителя потому, что эти страна полностью полагаются на США в плане обеспечения своей безопасности перед китайской угрозой, ситуацией на Корейском полуострове. Но что касается Японии, то у нее проблема в том, что она в 2022 году решила, что страна удвоит военные расходы к 2027 году, доведя их до 2 процентов ВВП, и это было записано в Стратегию национальной безопасности. Это подавалось как историческое событие и при этом говорилось, что это приведет к напряжению японских финансов. Откуда брать деньги неизвестно, а 5% ВВП - это непосильная ноша. Это в Японии прекрасно понимают, и неслучайно премьер-министр Исиба занял позицию, что Япония не собирается плясать под американскую дудку. В тоже время он это говорит в связи с предстоящими выборами 20 июля в Верхнюю палату японского парламента потому, что если он прогнется перед американцами, это подкосит его позиции внутри страны, которые и без того очень слабые. Но несмотря на такую жесткую риторику, я думаю, что со временем Япония все- таки вынуждена будет пойти навстречу США и согласятся, может на 3,5%, может на 5%, правда неизвестно когда. В Южной Корее и Австралии аналогичная ситуация, хотя в Австралии этот вопрос не так остро стоит, как в Японии. Там, в отличие от Японии, Китай также возведен в степень угрозы, но это как-то расплывчато, неопределенно. Хотя Австралия входит в блок АУКУС, который был создан в эпоху Байдена для сдерживания Китая. Поэтому этот блок сохранится, и в рамках него Австралия увеличит военные расходы».