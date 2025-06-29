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США будут стремится ослабить и разоружить Иран
Мнение арабиста Николая Суркова
28 июня 2025 / 12:12
США будут стремится ослабить и разоружить Иран

Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран выразил желание обсудить ядерную программу и вести диалог с Вашингтоном. "Иран хочет встретиться. Как вы знаете, были уничтожены очень опасные ядерные объекты, это теперь доказано", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

Он добавил такжк, что ранее в прессе появлялись ложные сообщения по этой теме. "Это те же самые люди, которые рассказывали о "российском происхождении" ноутбука Хантера Байдена и распространяли другие фальшивые истории про Россию", - подчеркнул Трамп.

Американский лидер утвердительно ответил на вопрос о том, будет ли он настаивать на инспекционной деятельности в Иране со стороны МАГАТЭ, затрагивающей ядерные разработки Тегерана. "Да. Или со стороны кого-то, кого мы уважаем. Включая [самих] себя", - сказал он, не приводя никаких деталей.

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Николай Сурков отмечает в этой связи, что  в любом случае нужны договоренности о том, что Иран не будет восстанавливать свои ядерные объекты, будет сотрудничать с МАГАТЭ, другие подобные шаги тоже потребуются. То есть ядерный вопрос  в любом случае останется на столе переговоров. Но другое дело, что, например, у соседей Ирана, основные претензии к Ирану не в связи с его ядерной программой. Для аравийских монархий, Иран - это скорее страна, которая проводила политику региональной экспансии, спонсировала различные прокси группировки и вообще представляла угрозу для их режимов. Поэтому если будут серьезные переговоры, то они будут именно об этом.  То есть о том, какую политику Иран будет проводить в регионе и насколько он будет активен.  А ядерный вопрос – это только часть очень большого пазла вокруг Ирана, который еще предстоит собрать».

Эксперт также отметил, что «Иран будут принуждать также к разоружению в ракетной сфере и, возможно, потребуют полного прекращения производства баллистических ракет или сильно ограничат, если это технически возможно, дальность их полета. И есть еще проблематика беспилотников. Иранские беспилотники для многих соседей - это тоже очень серьезная угроза, и если посмотреть оборонные программы стран Залива, то там на борьбу с ними выделяются миллиарды долларов.  Поэтому, конечно, Иран будут ослаблять, разоружать по полной программе. У американцев такой подход, что менять режим в Иране сложно и опасно, а вот ослабленный Иран и желательно разоруженный - это их вполне устраивает».          

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