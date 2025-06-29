За неудачи в Газе и Иране отвечать придется лично Нетаньяху

В Израиле против Нетаньяху, как и против Трампа в США, будут использовать любые его действия и решения. Если бы он не начал иранскую кампанию – его обвиняли бы в бездействии. Начал – теперь будут обвинять в том, что две главные цели: уничтожение ядерной программы и демонтаж режима аятолл – не достигнуты. Кроме того, события 12-дневной войны показали, что Израиль не защищен надежно «железным куполом», как это было принято считать. Приведет ли это все к правительственному кризису в Израиле в ближайшее время – сказать сложно, но точно можно утверждать, что итоги войны с Ираном не послужат воодушевлению израильского народа.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/6aea6cf7c66cbfa0229ef5faba693c99/