Политолог Макаренко о роли РФ в урегулировании ирано-израильского конфликта
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Политика
Политолог Макаренко о роли РФ в урегулировании ирано-израильского конфликта
28 июня 2025 / 12:22
Какова роль России в урегулировании ирано-израильского конфликта? Россия вряд ли могла в данной ситуации повлиять на позиции Израиля и США, но могла предоставить Ирану определенную поддержку и гарантии.
В частности, могла идти речь о временном хранении ядерного потенциала Ирана на территории России. Кроме того, Россия могла гарантировать Ирану поддержку по линии ООН. Например, обещала наложить вето на любую резолюцию, обвиняющую Иран в агрессии и нарушении конвенций по нераспространению ядерного оружия. Иными словами, Иран получил гарантии, что Россия остается на его стороне.
Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» политолог, доцент МПГУ Олег Макаренко.
Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:
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