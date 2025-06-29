Политолог Макаренко о роли РФ в урегулировании ирано-израильского конфликта

Какова роль России в урегулировании ирано-израильского конфликта? Россия вряд ли могла в данной ситуации повлиять на позиции Израиля и США, но могла предоставить Ирану определенную поддержку и гарантии.

В частности, могла идти речь о временном хранении ядерного потенциала Ирана на территории России. Кроме того, Россия могла гарантировать Ирану поддержку по линии ООН. Например, обещала наложить вето на любую резолюцию, обвиняющую Иран в агрессии и нарушении конвенций по нераспространению ядерного оружия. Иными словами, Иран получил гарантии, что Россия остается на его стороне.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» политолог, доцент МПГУ Олег Макаренко.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/967c2e7988a6c3459e03595e7c63fe8a/