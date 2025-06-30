Японцам надоела правящая коалиция

Андрей Ильяшенко, международный обозреватель

Половина японских избирателей хочет, чтобы правящая коалиция, возглавляемая премьер-министром Сигэру Исиба проиграла выборы в верхнюю палату японского парламента. Такой исход скорее всего приведет к очередному политическому кризису в Японии, сопряженному с отставкой премьер-министра и дальнейшей эрозией системы политического управления страной на основе коалиции, в которую входят бессменный лидер японской политики - Либерально-демократическая партия Японии (ЛДПЯ), а также ее младший партнер партия «Комэйто».

Общенациональный опрос агентства Kyodo News, показал, что 50,2% респондентов хотят, чтобы Либерально-демократическая партия и партия "Комэйто" потеряли большинство в верхней палате парламента, в то время как 38,1% хотят, чтобы они сохранили контроль после выборов, намеченных на 20 июля.

Правящая коалиция уже потеряла большинство в нижней палате парламента на выборах в октябре прошлого года. Утрата контроля над верхней палатой окончательно превратит союз ЛДПЯ и «Комэйто» в коалицию меньшинства, крайне уязвимую для нападок оппозиции.

ЛДПЯ по-прежнему остаётся самой популярной партией среди избирателей: 17,9% опрошенных заявили, что проголосуют за неё в сегменте пропорционального представительства. Но ее политика борьбы с ростом цен не встречает энтузиазма избирателей.

На вопрос о том, какой ключевой вопрос на выборах имеет наибольшее значение при принятии решения о том, за какую партию или кандидата голосовать, 31,9% респондентов назвали меры по борьбе с ростом цен, а 16,9% выбрали пенсионные и другие меры социального обеспечения. При этом на вопрос о том, что предпочтительнее — выплаты наличными, которые предлагает ЛДПЯ, или снижение налога на потребление, 70% опрошенных выбрали снижение налога, а 23,8% предпочли выплаты наличными.

Однако на партийном форуме в минувшую субботу Исиба отверг снижение налога с продаж, заявив, что это принесёт больше пользы богатым, и добавив, что «хотя снижение налога звучит хорошо, что будет с финансированием социального обеспечения?»

Тем не менее, идея Исибы раздать избирателям по 20000 иен (140 долл.) выглядит актом отчаяния.

ЛДПЯ, которую он возглавляет, остается в поле жесткой критики после скандалов, связанных с финансовыми аферами с политическими фондами. Ее недавнее поражение на выборах в Токийскую ассамблею показало, что скандал не забыт, и избиратели сейчас тяготеют к оппозиционным партиям. Фактически это стало черной меткой для Исибы в канун выборов.

Подогревает негативный фон беспрецедентный рост цен на рис – почти сакральный элемент японского рациона. Несмотря на распродажу госрезервов существенного улучшения в этом вопросе нет. СМИ утверждают, что японцы вынуждены из-за этого переходить – мыслимое ли дело - на хлеб и макароны.

На внешнем контуре также без просвета. Японо-американские отношения – оплот японской безопасности - переживают хаос. Меньше двух недель осталось до окончания отсрочки трамповского ультиматума о 25-процентном повышении пошлин на японские автомобили, металлы и другие экспортные товары, но американский президент и думать не хочет о послаблениях. Для японской индустрии это станет сильнейшим нокаутом.

Параллельно Вашингтон требует от Токио повысить военные расходы до 5 процентов ВВП, как только что обещали покладистые европейцы на саммите НАТО. А денег в бюджете на это нет и не предвидится. Об этом сигнализирует политика Центробанка Японии – японские гособлигации уже не разбирают как горячие пирожки. А избиратели хотят снижения налогов и дотации. 55,7% опрошенных, между прочим, заявили, что налоговые поступления должны быть использованы для снижения налога на потребление. И именно это предлагает оппозиция в канун выборов.

А премьер-министру фактически нечего предложить населению кроме «вертолетных подачек», да и то в гомеопатических количествах.

На этом фоне наблюдатели во всю строят неутешительные для Исиба прогнозы. Проиграв выборы в верхнюю палату, он может уйти в отставку. Вопрос, есть ли желающие сесть в его кресло на гребне системного кризиса.

Альтернативой может стать расширение правящей коалиции за счет малых оппозиционных партий. Однако это еще более осложнит процесс проведения через парламент ключевых решений и грозит дальнейшей деградацией политической базы консерваторов.

И, наконец, ЛДПЯ, почти беспрерывно находящаяся у власти со средины 50-х годов прошлого века, может уйти в оппозицию. Ее история знает два таких случая, и оба они оканчивались скоротечным крахом нового правительства и реваншем консерваторов.

Проблема, однако, в том, что в той политической и экономической ситуации, которая складывается в мире, стране особенно нужна стабильность и твердое руководство. А его нет и не предвидится.