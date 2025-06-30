Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
30 июня 2025 / 01:10
КОТИРОВКИ
USD
30/06
78.4685
EUR
30/06
92.2785
Новости часа
Политолог Макаренко о роли РФ в урегулировании ирано-израильского конфликта За неудачи в Газе и Иране отвечать придется лично Нетаньяху
Москва
30 июня 2025 / 01:10
Котировки
USD
30/06
78.4685
0.0000
EUR
30/06
92.2785
0.0000
Политолог Макаренко о роли РФ в урегулировании ирано-израильского конфликта
Политолог Макаренко о роли РФ в урегулировании ирано-израильского конфликта
28 июня 2025 / 12:22
За неудачи в Газе и Иране отвечать придется лично Нетаньяху
За неудачи в Газе и Иране отвечать придется лично Нетаньяху
28 июня 2025 / 12:19
Иран с большой долей вероятности, сохранил свою ядерную программу. Мнение
Иран с большой долей вероятности, сохранил свою ядерную программу. Мнение
26 июня 2025 / 10:52
Россия разворачивает
производство ракетного
комплекса «Орешник»
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Многополярный мир / Торговые войны
Политика
Японцам надоела правящая коалиция
Избиратели хотят, что бы консерваторы проиграли выборы
29 июня 2025 / 19:31
Японцам надоела правящая коалиция

Андрей Ильяшенко, международный обозреватель

Половина японских избирателей хочет, чтобы правящая коалиция, возглавляемая премьер-министром Сигэру Исиба проиграла выборы в верхнюю палату японского парламента. Такой исход скорее всего приведет к очередному политическому кризису в Японии, сопряженному с отставкой премьер-министра и дальнейшей эрозией системы политического управления страной на основе коалиции, в которую входят бессменный лидер японской политики - Либерально-демократическая партия Японии (ЛДПЯ), а также ее младший партнер партия «Комэйто».

Общенациональный опрос агентства Kyodo News, показал, что 50,2% респондентов хотят, чтобы Либерально-демократическая партия и партия "Комэйто" потеряли большинство в верхней палате парламента, в то время как 38,1% хотят, чтобы они сохранили контроль после выборов, намеченных на 20 июля.

Правящая коалиция уже потеряла большинство в нижней палате парламента на выборах в октябре прошлого года. Утрата контроля над верхней палатой окончательно превратит союз ЛДПЯ и «Комэйто» в коалицию меньшинства, крайне уязвимую для нападок оппозиции.  

ЛДПЯ по-прежнему остаётся самой популярной партией среди избирателей: 17,9% опрошенных заявили, что проголосуют за неё в сегменте пропорционального представительства. Но ее политика борьбы с ростом цен не встречает энтузиазма избирателей.

На вопрос о том, какой ключевой вопрос на выборах имеет наибольшее значение при принятии решения о том, за какую партию или кандидата голосовать, 31,9% респондентов назвали меры по борьбе с ростом цен, а 16,9% выбрали пенсионные и другие меры социального обеспечения. При этом на вопрос о том, что предпочтительнее — выплаты наличными, которые предлагает ЛДПЯ, или снижение налога на потребление, 70% опрошенных выбрали снижение налога, а 23,8% предпочли выплаты наличными.

Однако на партийном форуме в минувшую субботу Исиба отверг снижение налога с продаж, заявив, что это принесёт больше пользы богатым, и добавив, что «хотя снижение налога звучит хорошо, что будет с финансированием социального обеспечения?»

Тем не менее, идея Исибы раздать избирателям по 20000 иен (140 долл.) выглядит актом отчаяния.

ЛДПЯ, которую он возглавляет, остается в поле жесткой критики после скандалов, связанных с финансовыми аферами с политическими фондами. Ее недавнее поражение на выборах в Токийскую ассамблею показало, что скандал не забыт, и избиратели сейчас тяготеют к оппозиционным партиям. Фактически это стало черной меткой для Исибы в канун выборов.

Подогревает негативный фон беспрецедентный рост цен на рис – почти сакральный элемент японского рациона. Несмотря на распродажу госрезервов существенного улучшения в этом вопросе нет. СМИ утверждают, что японцы вынуждены из-за этого переходить – мыслимое ли дело - на хлеб и макароны.  

На внешнем контуре также без просвета. Японо-американские отношения – оплот японской безопасности - переживают хаос. Меньше двух недель осталось до окончания отсрочки трамповского ультиматума о 25-процентном повышении пошлин на японские автомобили, металлы и другие экспортные товары, но американский президент и думать не хочет о послаблениях. Для японской индустрии это станет сильнейшим нокаутом.

Параллельно Вашингтон требует от Токио повысить военные расходы до 5 процентов ВВП, как только что обещали покладистые европейцы на саммите НАТО. А денег в бюджете на это нет и не предвидится. Об этом сигнализирует политика Центробанка Японии – японские гособлигации уже не разбирают как горячие пирожки. А избиратели хотят снижения налогов и дотации. 55,7% опрошенных, между прочим, заявили, что налоговые поступления должны быть использованы для снижения налога на потребление. И именно это предлагает оппозиция в канун выборов.

А премьер-министру фактически нечего предложить населению кроме «вертолетных подачек», да и то в гомеопатических количествах.

На этом фоне наблюдатели во всю строят неутешительные для Исиба прогнозы. Проиграв выборы в верхнюю палату, он может уйти в отставку. Вопрос, есть ли желающие сесть в его кресло на гребне системного кризиса.

Альтернативой может стать расширение правящей коалиции за счет малых оппозиционных партий. Однако это еще более осложнит процесс проведения через парламент ключевых решений и грозит дальнейшей деградацией политической базы консерваторов.

И, наконец, ЛДПЯ, почти беспрерывно находящаяся у власти со средины 50-х годов прошлого века, может уйти в оппозицию. Ее история знает два таких случая, и оба они оканчивались скоротечным крахом нового правительства и реваншем консерваторов.

Проблема, однако, в том, что в той политической и экономической ситуации, которая складывается в мире, стране особенно нужна стабильность и твердое руководство. А его нет и не предвидится.

 

Политолог Макаренко о роли РФ в урегулировании ирано-израильского конфликта
Политолог Макаренко о роли РФ в урегулировании ирано-израильского конфликта
За неудачи в Газе и Иране отвечать придется лично Нетаньяху
За неудачи в Газе и Иране отвечать придется лично Нетаньяху
Иран с большой долей вероятности, сохранил свою ядерную программу. Мнение
Иран с большой долей вероятности, сохранил свою ядерную программу. Мнение
Россия разворачивает
производство ракетного
комплекса «Орешник»
Владимир Путин
Все интервью
21:27
Трамп не исключает возможность нанесения ударов по Ирану в случае угрозы
21:12
Путин: на Западе все время "хоронят" Россию, но "сами скоро сдохнут там"
20:57
Небензя считает нереальным стремление Украины вернуться к тому, что было в 1991 году
20:46
Пашинян дал обещание, что столкновений в Армении не будет
20:30
Путин считает искренними усилия Трампа по урегулированию ситуации на Украине
20:17
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составил более 79%
19:43
Путин напомнил, что РФ восемь лет пыталась мирно решить проблемы в Донбассе
19:31
В аэропорту Сочи произошло столкновение двух самолетов
19:14
Путин констатировал противоположность меморандумов России и Украины
18:57
Сын Кадырова Адам женится
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения