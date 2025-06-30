Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
30 июня 2025 / 19:19
КОТИРОВКИ
USD
30/06
78.4685
EUR
30/06
92.2785
Новости часа
Путин заявил о необходимости мощного перезапуска экономики Донбасса и Новороссии Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили более 1 350 военных
Москва
30 июня 2025 / 19:19
Котировки
USD
30/06
78.4685
0.0000
EUR
30/06
92.2785
0.0000
Уроки конфликта Израиля и Ирана для России
Уроки конфликта Израиля и Ирана для России
30 июня 2025 / 14:42
ФРГ: линия на милитаризацию в политике и экономике берет верх
ФРГ: линия на милитаризацию в политике и экономике берет верх
30 июня 2025 / 14:39
Опрос: две трети японцев не доверяют США
Опрос: две трети японцев не доверяют США
30 июня 2025 / 13:31
"Важно прекратить
истребление всего
русского на Украине"
Сергей Лавров
Все интервью
/ Армения / Политика / Евразийский союз / Евразийское сотрудничество
Политика
Почему Пашинян ополчился на церковь
Армянское духовенство представляет опасность для власти как становой хребет оппозиционных сил
30 июня 2025 / 12:28
Почему Пашинян ополчился на церковь

Станислав Смагин, ветеран СВО, корреспондент газеты «Военный вестник Юга России»


Драматически развивается в Армении противостояние режима Пашиняна и оппозицией, как светской, так и духовной. Церковь критикует премьера за его политику, которую расценивает как национальное предательство. В ответ власти начали оказывать нажим на католикоса Гарегина II, обвинив его в нарушении монашеских обетов. Кроме того Пашинян  обрушился на якобы зажиточную жизнь духовенства, назвав храмы «чуланами», и анонсировал создание структуры, которая займется смещением главы церкви.

Дошло дело и до совсем уж непристойной риторики. В ответ на сомнения католикоса в христианском самосознании Пашиняна премьер, который и правда никогда не демонстрировал религиозности, предложил…показать свои гениталии и доказать, что он не обрезан. Не отстает от Никола Воваевича и его упруга Анна Акопян, назвав представителей Армянской Апостольской церкви «мафиози» и «педофилами». Сам Карапетян много лет сотрудничает с церковью, участвует в восстановлении храмов и поддерживает ее социальные инициативы.

От слов Пашинян и Ко перешли к действиям. Службой национальной безопасности были арестованы полтора десятка оппозиционеров, в том числе связанных с церковью. Среди задержанных и архиепископ Баграт Галстанян, лидер движения «Священная борьба» массовых протестов, прошедших весной прошлого года против территориальных уступок Азербайджану. Всех арестованных обвинили в попытке государственного переворота. «Владыке Баграту предъявлены обвинения по тем статьям, о которых ранее говорило следствие, то есть "Терроризм", "Массовые беспорядки", "Узурпация власти"... Это смешные статьи», - заявил адвокат священника,  назвавший произошедшее политическим преследованием. Арестован и еще один священник из движения Галстаняна - диакон Грайр Акопян.

В  Ереване были проведены обыски в доме крупного бизнесмена, главы группа компаний «Ташир» Самвела Карапетяна, чьи основные  активы и коммерческие интересы сосредоточены в России. По данным местных изданий, силовики задержали охрану, гостей и сотрудников. Был задержан и сам Карапетня. Инцидент случился после того, как Карапетян публично поддержал ААЦ в ее противостоянии с Пашиняном. Кроме того, бизнесмен с его возможностями и авторитетом считается главным потенциальным оппонентом Пашиняна, всерьёз опасающегося, что тот может повторить политический взлет олигарха Бидзины Иванишвили в соседней Грузии.

Утром 27 июня спецназ Службы нацбезопасности и полиция провели обыск в резиденции Микаэля Аджапахяна, главы Ширакской епархии ААЦ. После этого силовики направились в Первопрестольный Святый Эчмиадзин — духовно-административный центр церкви, где находился сам Аджапахян и и католикос Гарегин . Архиепископ заявил, что не представляет угрозы для  родины и готов добровольно поехать с незваными гостями. При этом у центра собрались протестующие священники, и у них случилась драка с силовиками.

В итоге в СНБ заявил, что  не стали задерживать Аджапахяна  и покинули Эчмиадзин, чтобы разрядить ситуацию. Адвокат Аджапаяна Ара Зограбян сообщил, что архиепископ с адвокатами сами поедут к следователям. Закончилось все тем, что суд арестовал архиепископа на два месяца по обвинению в в призывах к свержению власти и планах насильственно свергнуть конституционный строй. Адвокат Зограбян назвал  вердикт «явно незаконным», но отметил, что его подзащитный был готов к такому решению. По словам юриста, Аджапахяну запрещены свидания, за исключением близких родственников и адвокатов, а у защиты есть 10 дней на обжалование решения.

Католикос Арам I, предстоятель армянских епархий Ливана, Сирии, Ирана, стран Персидского залива, Греции, США, Канады и Кипра, осудил действия силовиков, призвав власть и ААЦ к спокойному диалогу и взаимному отказу от оскорблений и нападок. Пашинян, уже вовсю задействовавший административно-силовой ресурс, решил поиграть в конструктивность, фактически присвоив себе этот призыв. Он сделал в соцсетях публикацию, в которой предложил прекратить «нецензурную брань»  и «гибридные нападки»  в общественно–политическом поле, а в дискуссиях опираться лишь на проверенные факты. Начать предлагается 1 июля, а  через четыре дня «поделится своими впечатлениями».

До моратория же Пашинян и его группа в выражениях пока не стесняются (да и после, скорее всего, он предполагается как односторонний – ААЦ молчит, а власть нет). Например, министр обороны Папикян обрушился на церковь с бранью: «Вы, непатриотичные лидеры террористической группировки, когда как следует попробуете адекватную реакцию государственных институтов, донесите до своих хозяев, что конституционализм и народная власть в Республике Армения не имеют альтернативы. Вы предатели-негодяи».

И сам Пашинян сегодня не стал сдерживать негативные эмоции, когда в ходе встречи в рамках движения «Образование — это модно» его спросили об антицерковных нападках.

«О том, есть ли у меня проблемы с представителями духовенства или есть ли у представителей духовенства проблемы со мной. Я считаю, что у нашего духовенства есть проблемы с Богом. Как у них могут быть проблемы со мной? Монашествующие иереи, давая обет монашества, преклоняют колени на месте схождения Иисуса Христа и дают клятву, обет, что у них не будет личной жизни. Словосочетание" личная жизнь Католикоса "абсурдно. Если у кого-то есть личная жизнь, то он не католикос»,-  сказал он. Премьер дал понять,  что получает доклады о церкви от СНБ: «Церковники своими действиями оказались в центре оперативного внимания. СНБ — это орган, подчиняющийся премьер-министру, и СНБ ежедневно докладывает мне об оперативной обстановке в республике».

Не только во внешней, но и во внутренней политике Армения начинает все сильнее напоминать Украину. Появляются и параллели с Грузией, и не только между Карапетяном и Иванишвили, но и между Пашиняном и Саакашвили – недаром сам грузинский экс-президент накануне сказал, что армянский премьер «повторяет его реформы». Добавим к этому и недавний визит Пашиняна в Турцию, не первый для руководителей страны в ее постсоветской истории, но первый после карабахского фиаско и попадания в униженно-слабую позицию по отношению к Баку и Анкаре. С учетом весьма понятных тенденций в поведение Азербайджана реальностью может стать то, что еще недавно казалось бредом сумасшедшего – если не Антанта, то ситуативная смычка недавних кровных врагов против России.

 

Уроки конфликта Израиля и Ирана для России
Уроки конфликта Израиля и Ирана для России
ФРГ: линия на милитаризацию в политике и экономике берет верх
ФРГ: линия на милитаризацию в политике и экономике берет верх
Опрос: две трети японцев не доверяют США
Опрос: две трети японцев не доверяют США
"Важно прекратить
истребление всего
русского на Украине"
Сергей Лавров
Все интервью
17:16
Путин заявил о необходимости мощного перезапуска экономики Донбасса и Новороссии
16:46
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили более 1 350 военных
16:29
Выплаты в цифровых рублях начнутся в тестовом режиме до конца года
16:14
В Госдуме подвергли критике появление "Чебубу"
15:59
NYT: масштабное перевооружение может стать "исторической ошибкой" для ЕС
15:58
Мурашко отметил снижение в России показателя младенческой смерти
15:47
На российской платформе Мax зарегистрировался первый миллион пользователей
15:32
"Известия": в России могут удвоить пошлину за получение водительских прав
15:17
В Иркутской области площадь пожаров за неделю увеличилась в пять раз
14:58
Генсек ООН считает странным увеличивать военные расходы, сокращая траты на гумпомощь
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения