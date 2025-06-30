Почему Пашинян ополчился на церковь

Станислав Смагин, ветеран СВО, корреспондент газеты «Военный вестник Юга России»



Драматически развивается в Армении противостояние режима Пашиняна и оппозицией, как светской, так и духовной. Церковь критикует премьера за его политику, которую расценивает как национальное предательство. В ответ власти начали оказывать нажим на католикоса Гарегина II, обвинив его в нарушении монашеских обетов. Кроме того Пашинян обрушился на якобы зажиточную жизнь духовенства, назвав храмы «чуланами», и анонсировал создание структуры, которая займется смещением главы церкви.

Дошло дело и до совсем уж непристойной риторики. В ответ на сомнения католикоса в христианском самосознании Пашиняна премьер, который и правда никогда не демонстрировал религиозности, предложил…показать свои гениталии и доказать, что он не обрезан. Не отстает от Никола Воваевича и его упруга Анна Акопян, назвав представителей Армянской Апостольской церкви «мафиози» и «педофилами». Сам Карапетян много лет сотрудничает с церковью, участвует в восстановлении храмов и поддерживает ее социальные инициативы.

От слов Пашинян и Ко перешли к действиям. Службой национальной безопасности были арестованы полтора десятка оппозиционеров, в том числе связанных с церковью. Среди задержанных и архиепископ Баграт Галстанян, лидер движения «Священная борьба» массовых протестов, прошедших весной прошлого года против территориальных уступок Азербайджану. Всех арестованных обвинили в попытке государственного переворота. «Владыке Баграту предъявлены обвинения по тем статьям, о которых ранее говорило следствие, то есть "Терроризм", "Массовые беспорядки", "Узурпация власти"... Это смешные статьи», - заявил адвокат священника, назвавший произошедшее политическим преследованием. Арестован и еще один священник из движения Галстаняна - диакон Грайр Акопян.

В Ереване были проведены обыски в доме крупного бизнесмена, главы группа компаний «Ташир» Самвела Карапетяна, чьи основные активы и коммерческие интересы сосредоточены в России. По данным местных изданий, силовики задержали охрану, гостей и сотрудников. Был задержан и сам Карапетня. Инцидент случился после того, как Карапетян публично поддержал ААЦ в ее противостоянии с Пашиняном. Кроме того, бизнесмен с его возможностями и авторитетом считается главным потенциальным оппонентом Пашиняна, всерьёз опасающегося, что тот может повторить политический взлет олигарха Бидзины Иванишвили в соседней Грузии.

Утром 27 июня спецназ Службы нацбезопасности и полиция провели обыск в резиденции Микаэля Аджапахяна, главы Ширакской епархии ААЦ. После этого силовики направились в Первопрестольный Святый Эчмиадзин — духовно-административный центр церкви, где находился сам Аджапахян и и католикос Гарегин . Архиепископ заявил, что не представляет угрозы для родины и готов добровольно поехать с незваными гостями. При этом у центра собрались протестующие священники, и у них случилась драка с силовиками.

В итоге в СНБ заявил, что не стали задерживать Аджапахяна и покинули Эчмиадзин, чтобы разрядить ситуацию. Адвокат Аджапаяна Ара Зограбян сообщил, что архиепископ с адвокатами сами поедут к следователям. Закончилось все тем, что суд арестовал архиепископа на два месяца по обвинению в в призывах к свержению власти и планах насильственно свергнуть конституционный строй. Адвокат Зограбян назвал вердикт «явно незаконным», но отметил, что его подзащитный был готов к такому решению. По словам юриста, Аджапахяну запрещены свидания, за исключением близких родственников и адвокатов, а у защиты есть 10 дней на обжалование решения.

Католикос Арам I, предстоятель армянских епархий Ливана, Сирии, Ирана, стран Персидского залива, Греции, США, Канады и Кипра, осудил действия силовиков, призвав власть и ААЦ к спокойному диалогу и взаимному отказу от оскорблений и нападок. Пашинян, уже вовсю задействовавший административно-силовой ресурс, решил поиграть в конструктивность, фактически присвоив себе этот призыв. Он сделал в соцсетях публикацию, в которой предложил прекратить «нецензурную брань» и «гибридные нападки» в общественно–политическом поле, а в дискуссиях опираться лишь на проверенные факты. Начать предлагается 1 июля, а через четыре дня «поделится своими впечатлениями».

До моратория же Пашинян и его группа в выражениях пока не стесняются (да и после, скорее всего, он предполагается как односторонний – ААЦ молчит, а власть нет). Например, министр обороны Папикян обрушился на церковь с бранью: «Вы, непатриотичные лидеры террористической группировки, когда как следует попробуете адекватную реакцию государственных институтов, донесите до своих хозяев, что конституционализм и народная власть в Республике Армения не имеют альтернативы. Вы предатели-негодяи».

И сам Пашинян сегодня не стал сдерживать негативные эмоции, когда в ходе встречи в рамках движения «Образование — это модно» его спросили об антицерковных нападках.

«О том, есть ли у меня проблемы с представителями духовенства или есть ли у представителей духовенства проблемы со мной. Я считаю, что у нашего духовенства есть проблемы с Богом. Как у них могут быть проблемы со мной? Монашествующие иереи, давая обет монашества, преклоняют колени на месте схождения Иисуса Христа и дают клятву, обет, что у них не будет личной жизни. Словосочетание" личная жизнь Католикоса "абсурдно. Если у кого-то есть личная жизнь, то он не католикос»,- сказал он. Премьер дал понять, что получает доклады о церкви от СНБ: «Церковники своими действиями оказались в центре оперативного внимания. СНБ — это орган, подчиняющийся премьер-министру, и СНБ ежедневно докладывает мне об оперативной обстановке в республике».

Не только во внешней, но и во внутренней политике Армения начинает все сильнее напоминать Украину. Появляются и параллели с Грузией, и не только между Карапетяном и Иванишвили, но и между Пашиняном и Саакашвили – недаром сам грузинский экс-президент накануне сказал, что армянский премьер «повторяет его реформы». Добавим к этому и недавний визит Пашиняна в Турцию, не первый для руководителей страны в ее постсоветской истории, но первый после карабахского фиаско и попадания в униженно-слабую позицию по отношению к Баку и Анкаре. С учетом весьма понятных тенденций в поведение Азербайджана реальностью может стать то, что еще недавно казалось бредом сумасшедшего – если не Антанта, то ситуативная смычка недавних кровных врагов против России.