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Безопасность
Германия тянется к ядерному оружию
При этом большинство бюргеров уже одобряют создание общеевропейского ядерного щита
30 июня 2025 / 12:47
Германия тянется к ядерному оружию

Павел Александров, международный обозреватель

В Германии впервые громко заговорили о желании получить в свое прямое распоряжение ядерное оружие, тем самым повышая ставки и разогревая спираль гонки вооружений. В этом смысле высказался глава фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Йенс Шпан: «Российская агрессия представляет собой совершенно новый уровень опасности», заявил представитель ХДС воскресному еженедельнику «Welt am Sonntag». По мнению высокопоставленного немецкого политика, «Европа должна стать способной оказывать ядерное сдерживание, но, хотя в Германии с этой целью и размещены американские атомные бомбы, достаточным на перспективу это не является», подчеркнул г-н Шпан.  

В этой связи он сказал: «мы должны вести речь о немецком или европейском участии в распоряжении ядерным арсеналом Франции и Великобритании, а возможно и о собственном владении вместе с другими европейскими государствами». Йенс Шпан признал, что это «будет стоить много денег», но он уверен, что «если кто-то хочет иметь защиту, то должен ее и оплачивать». Более того, политик прогнозирует, что в ФРГ «сейчас раздадутся голоса противников превращения Германии в ядерную державу», но считает необходимым вести дискуссию о создании в Европе собственного ядерного щита, а это возможно «только под руководством Германии». Вывод лидера парламентской фракции ХДС/ХСС: «Кто не способен на ядерное сдерживание, становится мячиком на поле мировой политики».

Комментируя рассуждения Йенса Шпана, столичная Berliner Zeitung (BZ) напоминает, что в настоящее время немецкий Бундесвер собственным ядерным оружием не обладает, но на его авиабазе Бюхель в земле Рейнланд-Пфальц хранятся американские атомные бомбы. И в «серьезном случае» Бундесвер может быть «привлечен к их применению». Речь тут идет о концепции НАТО о «ядерном соучастии» из 1950-х годов. В ней говорится, что в случае войны некоторые государства альянса, используя свою авиацию, будут сбрасывать на противника принадлежащие США атомные бомбы.

В годы «холодной войны» в качестве «противника», естественно, подразумевался Советский Союз. Кстати, газета напоминает, что уже несколько десятилетий по поводу этой концепции НАТО ведутся дебаты из-за опасений, что она может привести к тому, что обвинение в нанесении ядерного удара будет возложено не на США, а на страну, чьи самолеты произвели бомбометание. В результате вероятная ядерная война разразится на территории Европы. Тут BZ ставит точку, хотя могла бы продолжить свой комментарий прогнозом о том, что в случае, если американские атомные бомбы будут сброшены на «вероятного противника» с самолетов ВВС Бундесвера, то ответный удар незамедлительно будет нанесен именно по ФРГ. Этим «противником» власти ФРГ сейчас считают Россию и этого не скрывают. Кстати, свою готовность к ответному удару не скрывает и Москва.

Создается впечатление, что власти Германии буквально зациклились на пропаганде реальности нападения в недалеком будущем России на Европу, подчеркивая, что ФРГ грозит, в этой связи, особенная опасность. «Россия напрямую угрожает нашей жизни в Германии», говорит, например, глава немецкого МИД Йоханн Вадефуль (ХДС), предупреждая о «недооценке» российской угрозы. По его словам, «агрессивная война России против Украины остается самой большой угрозой безопасности в Европе и важнейшей темой внешней политики Германии». Буквально готовит бюргеров к будущей войне с Россией и председатель ХДС канцлер Фридрих Мерц, который в интервью Sueddeutsche Zeitung (SZ) заявил, что «в некоторых слоях нашего населения глубоко укоренился страх перед войной с Россией. Я его не разделяю, но могу отчасти понять». Также он назвал ложной веру в то, что «мир в Европе будет всегда и является данностью».

Яростная русофобская пропаганда в Германии никоим образом не проходит бесследно, и всё больше бюргеров соглашаются с идеями правящих элит о необходимости максимально совершенствовать оборонные возможности ФРГ вообще и против «агрессивной России» в частности. Отнюдь не случайно уже давно первые места в рейтингах популярности регулярно занимает, к примеру, министр обороны социал-демократ Борис Писториус. Быть может, актуальное предложение Йенса Шпана о превращении ФРГ в ядерную державу населению страны еще только предстоит осмыслить, но создание общеевропейского ядерного щита почти две трети бюргеров уже вполне поддерживает.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного известным Институтом изучения общественного мнения Forsa по заказу журнала «Internationale Politik». Так, 64% респондентов одобрили бы создание в будущем европейцами независимого от США т.н. «ядерного щита сдерживания». Против этого – всего 29% опрошенных. В исследовании института отмечается, что большинство поддерживает это «во всех возрастных и партийно-политических группах, что в вопросах по внешней политике бывает крайне редко».

Разница во мнениях наблюдается «только в нюансах»: в Восточной Германии идею создания вместе с Францией и Великобританией общеевропейского ядерного щита поддерживает 52% респондентов, а 40% - против. В Западной Германии – «за» голосуют 66% и 27% - «против». Что касается возрастных различий, то среди респондентов моложе 45 лет 58,5% - «за», а среди опрошенных старше этого возраста идею общеевропейского ядерного щита на сегодня поддерживает 67,5%. Среди избирателей партии «зеленых» поддержка составляет 78%, блока ХДС/ХСС – 71%, СДПГ – 65%, АдГ – 54% и Левой партии – 52% опрошенных, сообщает информагентство DPA.

 

 

 

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