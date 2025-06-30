Важно прекратить истребление всего русского на Украине

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с Министром иностранных дел Киргизской Республики Ж.М.Кулубаевым по итогам переговоров 29 июня 2025 года заявил:

- Из международных сюжетов особое внимание уделили обстановке на Ближнем и Среднем Востоке, палестинской проблеме, ситуации вокруг Ирана. Выразили признательность нашим друзьям за сбалансированную, объективную позицию в отношении того, что происходит вокруг усилий по урегулированию конфликта на Украине. Убеждены, что для того, чтобы надежно решить все вопросы, необходимо устранить коренные первопричины этого кризиса, как не раз подчеркивал Президент России В.В.Путин. Прежде всего, это устранение угроз безопасности России, возникших в результате расширения НАТО на Восток, попыток втягивания Киева в Североатлантический альянс с планами по созданию военной инфраструктуры на территории Украины, нацеленной против Российской Федерации.

Не менее важно прекратить преступную деятельность киевского режима по законодательному истреблению всего русского, всех прав русских и русскоязычных жителей Украины, которые гарантированы Конституцией этой страны, но которые были законодательно истреблены в том, что касается русского языка, на всех этапах образования, в средствах массовой информации, в сфере культуры и многих других областях.

На этом фоне с удивлением слышим и взираем на «заклинания», звучащие из европейских столиц. Недавно Президент Франции Э.Макрон и Канцлер ФРГ Ф.Мерц написали совместную статью, где сказано, что Европа должна вооружиться, что Россия – главная угроза, что она ведет империалистические войны: в 2008 г. вторглась в Грузию, в 2014 г. – в Крым и Донбасс, в 2022 г. – на территорию всей Украины, что цель В.В.Путина – подорвать европейскую безопасность. Думаю, что этих цитат для человека, который мало-мальски понимает, что происходит в Европе, и следит за событиями, достаточно, чтобы понять, что эти «деятели» окончательно утратили здравый смысл и откровенно пытаются вернуться к тем временам, когда Франция и Германия хотели завоевать всю Европу, прежде всего, Российскую Империю и Советский Союз. Печально, что они возвращаются к тем инстинктам. Особенно неприемлемо выглядит недавнее заявление Канцлера ФРГ Ф.Мерца о том, что необходимо сделать Украину сильной, не поддаваться на российские «ухищрения» наподобие призывов к переговорам, потому что иначе, мол, Европа будет повторять опыт 1930-х гг., когда ведущие европейские державы решили умиротворять агрессора в лице гитлеровской Германии. Потрясающее сравнение для человека, претендующего на серьезное отношение к нему в качестве канцлера Федеративной Республики.

Что-то не припомню, чтобы в Чехии, Польше, любой другой европейской стране, куда вторглась нацистская Германия, запрещали немецкий язык, немецкую культуру, сносили памятники И.Гёте, Ф.Шиллеру, Э.Канту. Не было такого. То, что г-н Ф.Мерц наперепутывал, мне кажется серьезной темой, без прояснения которой бессмысленно дальше разговаривать с Европой. Что есть общего у германских и современных украинских нацистов, так это их отношение к тем, кого они хотят поработить. Нацисты сжигали евреев только за то, что они евреи. А украинские нацисты сжигали русских людей в Одессе 2 мая 2014 г. только за то, что они русские. Посоветовал бы Канцлеру ФРГ Ф.Мерцу для себя уяснить такие параллели.

Безусловно, продолжим отстаивать, как недавно сказал Президент России В.В.Путин, справедливое урегулирование украинского кризиса, открыты к честной работе. Но к жульническим подходам, к которым нас подталкивают некоторые европейские лидеры, конечно же, мы не готовы.

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/2033001/