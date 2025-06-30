Запад стремиться припугнуть Вучича

Массовые протесты в Сербии продолжаются второй день и приобретают все более масштабный и децентрализованный характер. Участники акций перекрывают ключевые транспортные узлы в Белграде и других городах, устанавливают баррикады и палатки, требуя освобождения задержанных, проведения выборов и демонтажа палаточного лагеря сторонников президента Александара Вучича у здания парламента.

Протестующие через соцсети 30 июня заявили о начале тотальной блокировки дорог, улиц и перекрестков в своих районах "до выполнения требований", среди которых немедленное освобождение ранее задержанных протестующих и проведение досрочных парламентских выборов.

"После невыполнения ультиматума и массовых арестов граждан и студентов вчера и сегодня собрания граждан по всей Сербии приняли решение блокировать перекрестки, дороги и улицы в своих муниципалитетах. До выполнения требований!" - сообщили организаторы в соцсетях.

Вице-премьер и министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич заявил, что полиция будет внимательно отслеживать ситуацию в Белграде, где в воскресенье вечером собрались участники новых протестов против арестов студентов, подозреваемых в провоцировании насилия. Он также призвал граждан не создавать ситуации, которые могут привести к столкновениям с полицией.

Советник президента Сербии по региональным вопросам и председатель Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич ранее в воскресенье призвал компетентные органы страны немедленно отреагировать на продолжающиеся уличные протесты и блокировки дорог в Белграде и других городах.

На платформе, посвященной протестам, и в соцсетях студенты сообщили о 24 локациях в Белграде, где были заблокированы дороги, а также об акциях в 18 городах по всей стране. Манифестации сопровождаются пикетами на транспортных развязках до выполнения выдвинутых требований.

Несмотря на блокировки и перебои в работе транспорта, полиция пока сохраняет сдержанную позицию и не вмешивается в действия протестующих.

По информации МВД Сербии, 28 июня в несанкционированной оппозиционной акции протеста приняли участие около 36 тыс. человек. В ходе столкновений с протестующими сотрудники правоохранительных органов были вынуждены применить спецсредства, чтобы вытеснить их с ряда центральных улиц. В результате беспорядков в Белграде пострадали 48 сотрудников полиции, задержаны 77 человек, в том числе 1 несовершеннолетний.

Вучич в воскресенье, комментируя субботние беспорядки, заявил о победе государства над протестующими. По его словам, "Сербия победила, потому что Сербию нельзя победить насилием". Глава государства отдельно подчеркивал, что не намерен помиловать никого из задержанных. Участники беспорядков, по его словам, озвучивали "прямой призыв к гражданским столкновениям и нападениям на полицию".

Руководитель Центра по изучению современного Балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова, комментируя ситуацию, отмечает, что «нынешние протесты в Сербии не настолько серьезны с точки зрения смены власти для нынешнего президента Сербии Вучича. Дело в том, что это скорее попытка напугать Вучича потому, что он должен стать для Запада антироссийским. Он должен выполнять все требования - ввести санкции против России, стремится в НАТО, в ЕС. Он это не делает, хотя на уступки идет постоянно, что влияет на его имидж. Но что касается этого движения, то оно само по себе очень странное. С ноября прошлого года студенты ходят на демонстрации, но это движение без руководителя, без лозунгов, кроме одного – наказать виновных из-за трагедии на вокзале в Нови Саде, где погибло 15 человек. Поэтому это движение вызывало больше вопросов: кто руководит, почему они ходят? Движение-то хотя и массовое, но тихое, спокойное и без политических лозунгов. А вчера к этому движению присоединился народ, но опять же, не было никаких лозунгов, ни про Косово, и никаких серьезных претензий к власти. Хотя аналитики считают, что все-таки это управляемое движение и оно очень похоже на «цветную революцию», но по другой методике. Методике накопления силы, которая должна потом перерасти в бунт. Но этого пока не происходит потому, что неизвестно, кто управляет этим движением и как это движение будет дальше развиваться. Поэтому мы делаем вывод, что это движение, прежде всего, должно дать понять Вучичу, что его легко можно сбросить с власти, и он должен подчиниться требованиям Запада».

В этой связи эксперт подчеркнула, что «найти потенциальных кандидатов на смену Вучичу очень легко. Таких людей всегда можно найти, тем более у власти, которая давно уже сидит на двух стульях, хотя там есть и патриоты. Но если это движение управляется Западом, то им патриоты не нужны».