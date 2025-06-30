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Общество
Опрос: две трети японцев не доверяют США
30 июня 2025 / 13:31
Опрос: две трети японцев не доверяют США

Андрей Ильяшенко, международный обозреватель

Общенациональный опрос, проведённый японской газетой Yomiuri, показал, что 68% японцев не доверяют США. Тогда как доверяют только 22%.  При этом 3% ответили, что доверяют «очень сильно», а 19% — «в некоторой степени».

Число респондентов, доверяющих Соединённым Штатам, сократилось на 12 пунктов с 34% в ходе совместного опроса, проведённого The Yomiuri Shimbun и американской социологической компанией Gallup, Inc. в ноябре прошлого года, сразу после победы на выборах президента США Дональда Трампа.

На вопрос о том, насколько они доверяют Соединённым Штатам, 46% респондентов опроса Yomiuri ответили «не очень», а 22% — «совсем не доверяют», в общей сложности 68%. Для сравнения: в прошлогоднем опросе в Японии и США этот показатель составил 55%.

Данные совместных опросов Японии и США можно сравнивать, начиная с 2000 года. С тех пор самый низкий процент респондентов, заявивших, что они доверяют Соединённым Штатам, в опросе Yomiuri-Gallup составил 30% — этот показатель наблюдался при первой администрации Трампа в 2018 году.

В этот период Трамп жестко давил на Токио в вопросе увеличения расходов на оборону и сокращении торгового дефицита США с Японией. Мемом стала его издевка, прозвучавшая в ходе предвыборной кампании: «Мы будет защищать Японию, а они будут смотреть на это по телевизору «Сони».

Сейчас также в центре внимания общественности проблема сокращения торгового дефицита, которую Трамп хотел бы решить, резко подняв таможенные тарифы на японские автомобили и другие экспортные товары. Однако Yomiuri указывает, что падение доверия к США связано не только с введением высоких тарифов, но и позицией и действиями Трампа в отношении ситуации на Ближнем Востоке, а также России.

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