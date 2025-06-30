Польша при Туске не будет отправлять войска на Украину

Польша при премьер-министре Дональде Туске не намерена отправлять своих военных на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь правительства страны Адам Шлапка в интервью газете Rzeczpospolita.

"Мы не направим солдат на Украину. Вместо этого мы будем поддерживать, в том числе в логистическом плане, те государства, которые возможно захотят предоставить Украине такие гарантии", - сказал он изданию.

Некоторое время назад спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог сообщил, что Вашингтон обсуждает с союзниками план урегулирования конфликта на Украине, в соответствии с которым к западу от Днепра будут располагаться силы сдерживания, в состав которых войдут контингенты Великобритании, Франции, Германии и Польши. В Варшаве не раз отвергали возможность отправки военных на Украину в составе подобных миссий.