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В Индии назвали возможную причину крушения Boeing Dreamliner
30 июня 2025 / 12:57
В Индии назвали возможную причину крушения Boeing Dreamliner
© EYEPRESS via Reuters Connect/ТАСС

Агентство по расследованию авиационных происшествий Индии (AAIB) рассматривает саботаж в качестве одной из возможных причин крушения под Ахмедабадом 12 июня самолета Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India. Об этом информировал государственный министр гражданской авиации республики Мурлидхар Мохол.

"Следственные органы в настоящее время тщательно изучают данные черных ящиков разбившегося воздушного судна и учитывают все версии причин катастрофы, в том числе возможный акт саботажа", - приводит его слова издание The Times of India.

Как отмечается, результаты расследования позволят назвать причину, по которой спустя несколько секунд после взлета самолета произошла внезапная остановка обоих двигателей, чего никогда не происходило ранее при подобных авиапроисшествиях.

Мохол уточнил, что оба черных ящика были найдены на месте крушения лайнера под Ахмедабадом и доставлены в Нью-Дели самолетом ВВС Индии. Специалисты AAIB и Национального совета по безопасности на транспорте уже приступили к процессу извлечения данных. Транспортировать черные ящики для извлечения с них записей в США, как предполагалось ранее, не потребовалось. 

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