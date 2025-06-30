Греф полагает, что 2026 год будет непростым для банков и бизнеса

Сбер намерен реализовать все свои планы в 2025 году, несмотря на сложную экономическую обстановку. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в рамках годового собрания акционеров.

"2025 год не обещает быть простым, но мы уже прожили его первую половину, и мы видим, что он складывается очень непросто. И вам известно, что Сбер в качестве своей фирменной привычки неизменно старается достигать результатов какие бы сложные времена не были. Поэтому в текущем году, несмотря на все сложности, я рассчитываю, что мы выполним все наши планы. Понятно, что в условиях очень высоких ставок и существенно упавшего спроса на деньги, на кредиты, это будет не просто", - отметил он, добавив, что 2026 год также будет непростым для банков и в целом бизнеса в РФ.

Греф также заявил, что банк постарается не разочаровать инвесторов, несмотря на непростую ситуацию. "Кстати, 2026 год обещает быть тоже не самым простым. Вот поэтому нам надо за 2025 год набрать хорошую форму, чтобы и в следующем году не разочаровать наших инвесторов. Многое будет зависеть от геополитики, от того, как будет складываться динамика роста ВВП, динамика, конечно, ставок Центробанка. Но уже видно, что он не будет простым, поскольку первая половина 26-го года уже сегодня как минимум видна", - указал он.