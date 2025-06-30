Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц окончательно утратили здравый смысл и пытаются вернуться к временам, когда Германия и Франция хотели завоевать всю Европу, прежде всего Российскую империю и Советский Союз. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Мы с удивлением слышим и взираем на те заклинания, которые звучат из европейских столиц. Вот недавно Макрон и канцлер Германии Мерц написали совместную статью: "Европа должна вооружиться; Россия - главная угроза, она ведет империалистические войны, в 2008 вторглась в Грузию, в 2014 - в Крым и Донбасс, в 2022 - на территорию всей Украины; цель Путина подорвать европейскую безопасность", - обратил внимание министр на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым.

"Я думаю, что одних этих цитат для человека, который мало-мальски понимает, что происходит в Европе и следит за событиями, достаточно, чтобы понять, что эти деятели утратили окончательно здравый смысл и пытаются откровенно вернуться к тем временам, когда Франция и Германия хотели завоевать всю Европу, прежде всего Российскую империю и Советский Союз", - отметил Лавров.

По словам главы МИД РФ, печально, что Париж и Берлин "возвращаются к тем инстинктам".

Тем временем канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в немцах глубоко укоренился страх перед войной и что он его не разделяет.

"В части нашего населения глубоко укоренился страх перед войной. Я его не разделяю, но могу его понять", - сказал глава правительства в интервью газете Süddeutsche Zeitung. По его словам, "в принципе правильно искать все пути к миру".

"Как страна мы ложно верили в то, что мир в Европе будет навсегда и будет дан как бы автоматически", - продолжал Мерц. "Германии, к счастью, на протяжении десятилетий больше не пришлось иметь опыта войны", - указал он. "Само собой разумеющимся это не является, и мы должны постоянно дискутировать на эту тему", - заявил канцлер.

А председатель фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в Бундестаге (парламенте) Йенс Шпан считает, что размещенного в ФРГ американского атомного оружия недостаточно для "сдерживания" России, поэтому, по его мнению, Германия или ЕС должны получить доступ к ядерному арсеналу Франции или Великобритании.

"Европа должна стать способной к сдерживанию. Для этого в том числе в Германии размещены американские атомные бомбы, но этого на долгосрочную перспективу недостаточно", - сказал он в интервью газете Welt am Sonntag. "Мы должны обсудить германское или европейское участие в доступе к арсеналу атомного оружия Франции и Великобритании, возможно, собственное участие вместе с другими европейскими государствами", - заявил Шпан. По его словам, "это будет стоить много денег, но тот, кто хочет защиты, должен и финансировать ее".

Заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов отмечает в этой связи: «на западной фронте без перемен. И Мерц, и другие лидеры Германии с завидной регулярностью повторяют то, что прописано в коалиционном соглашении. Россия выведена из всех параметров партнерства и рассматривается в первую очередь ХДС/ХСС в качестве противника. Соответственно попытки части социал-демократов развернуть политику коалиции не увенчались успехом. Имеется в виду манифест от 10-11 июня о том, что европейскую безопасность можно построить только с Россией, а не против России. Поэтому антироссийская риторика, солидарность с НАТО в повышении до 5% ВВП расходов на оборону - все это приводит к тому, что немецким лидерам надо оправдывать политику на милитаризацию. Во внешней политике, и, по сути, в экономике эта линия берет верх. Это у немецких лидеров уже как жвачка, которая постоянно пережевывается. Только так можно все это объяснять в контексте еще и украинского конфликта и стремления ФРГ довести его до победы киевского режима. И все это сопровождается усилением антироссийской политики».

По словам эксперта, «что касается претензий Германии на лидерство в Европе, то они отчасти обоснованы. У них есть потенциал, и поставлена задача выйти из рецессии, обозначены реформы в экономике. А что касается антироссийского направления, то руководство Германии неукоснительно ему следует, и министр обороны Писториус четко продемонстрировал, что лидером в ЕС с точки зрения милитаризации и антироссийского вектора будет Германия. Поэтому, с одной стороны, экономика, с другой стороны, натовский пятипроцентный бюджет на оборону. На это сейчас все поставлено. Так, что шансы у Германии стать лидером Европы есть, но в тоже время вопрос, насколько удастся добиться целей экономических преобразований. Но успеха нашим бывшим партнерам не желаем».