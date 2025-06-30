Уроки конфликта Израиля и Ирана для России

По итогам конфликта США и Израиля с Ираном Россия может сделать выводы о том, что не стоит верить американцам, которые используют переговорный процесс для подготовки удара. Кроме того, России стоит извлечь уроки из ситуации, когда большинство высшего руководства Ирана было уничтожено благодаря точным разведданным. Такую опасность следует исключить.

Еще один пример – устойчивость политической системы Ирана. Иранская государственность выстояла даже в ситуации, когда страна уступала в военном отношении своим противникам.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» политолог, доцент МПГУ Олег Макаренко.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/a1bc5d6f1f549ac545c6c9e35da70056/