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Политика
Трамп опроверг контакты с Ираном после ударов США по ядерным объектам
30 июня 2025 / 13:31
Трамп опроверг контакты с Ираном после ударов США по ядерным объектам
© AP Photo/ Evan Vucci/ТАСС

Президент США Дональд Трамп сообщил, что не контактировал с представителями Ирана после ударов Вашингтона по ядерным объектам на территории исламской республики, отвергнув информацию о наличии каких-либо предложений Тегерану.

"Я ничего не предлагаю Ирану, в отличие от бывшего президента США Барака Обамы, который заплатил им миллиарды долларов в рамках глупого соглашения "Путь к получению ядерного оружия" под названием СВПД (срок действия которого теперь истек!), и я больше не разговариваю с ними, мы полностью уничтожили их ядерные объекты", - указал он в Truth Соц. сети.

Некоторое время назад американский лидер опроверг материал телеканала CNN о том, что Белый дом предлагает Тегерану $30 млрд в виде инвестиций на развитие мирной ядерной программы при условии отказа от обогащения урана.

В 2015 году Иран и Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция подписали СВПД, положив конец кризису, начавшемуся в 2002 году из-за обвинений Запада в разработке Тегераном ядерного оружия. В 2018 году Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановил все антииранские санкции. Со своей стороны, в 2020 году Тегеран заявил о сокращении своих обязательств в рамках СВПД и ограничении доступа инспекторов Международного агентства по атомной энергии на ядерные объекты страны. 

Вернувшись в Белый дом в 2025 году, Трамп подписал указ о возобновлении политики максимального давления на Иран, если республика не согласится на новую сделку с США. Представители Вашингтона и Тегерана с апреля по май провели пять раундов переговоров по ядерной программе. Переговорный процесс был прерван из-за начала военной операции Израиля против Ирана и последовавших за ней ударов США по ядерным объектам республики. 

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