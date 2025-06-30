Мединский: учебники по обществознанию с 9-го по 11-й класс готовы

Новые учебники по обществознанию с 9-го по 11-й класс готовы, осуществляется их редактирование. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Уже готовы все три учебника. Ведется их доработка и редактирование", - сказал он в беседе с ТАСС.

Мединский уточнил, что на нынешнем этапе главная задача состоит в том, чтобы материал учебных пособий был "понятен для школьников и актуален".