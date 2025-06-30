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Общество
Мединский: учебники по обществознанию с 9-го по 11-й класс готовы
30 июня 2025 / 13:43
© Сергей Карпухин/ ТАСС
Новые учебники по обществознанию с 9-го по 11-й класс готовы, осуществляется их редактирование. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.
"Уже готовы все три учебника. Ведется их доработка и редактирование", - сказал он в беседе с ТАСС.
Мединский уточнил, что на нынешнем этапе главная задача состоит в том, чтобы материал учебных пособий был "понятен для школьников и актуален".
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