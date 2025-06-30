Al Jazeera: не менее 72 человек погибли в Газе в результате ударов Израиля

В результате атак армии Израиля в Газе 29 июня погибли не менее 72 человек. Об этом со ссылкой на медицинские источники передает катарский телеканал Al Jazeera.

Как отмечается, за прошедшие сутки жертвами израильской атаки стали 47 палестинцев в городе Газа. В числе погибших были люди, ищущие продовольствия в центрах распределения помощи, так как гуманитарная ситуация в осажденном анклаве ухудшается с каждым днем, сообщает телеканал.

18 марта Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа, нанеся по анклаву массированные удары и прервав установленный в январе режим прекращения огня. Канцелярия премьер-министра еврейского государства объяснила это отказом радикального палестинского движения ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками, подчеркнув, что цель операции в секторе - освобождение всех заложников.

18 мая власти еврейского государства заявили, что Армия обороны Израиля начала решающую фазу военной операции "Колесницы Гидеона" по разгрому ХАМАС в секторе Газа.