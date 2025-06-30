Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
30 июня 2025 / 19:21
КОТИРОВКИ
USD
30/06
78.4685
EUR
30/06
92.2785
Новости часа
Путин заявил о необходимости мощного перезапуска экономики Донбасса и Новороссии Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили более 1 350 военных
Москва
30 июня 2025 / 19:21
Котировки
USD
30/06
78.4685
0.0000
EUR
30/06
92.2785
0.0000
Уроки конфликта Израиля и Ирана для России
Уроки конфликта Израиля и Ирана для России
30 июня 2025 / 14:42
ФРГ: линия на милитаризацию в политике и экономике берет верх
ФРГ: линия на милитаризацию в политике и экономике берет верх
30 июня 2025 / 14:39
Опрос: две трети японцев не доверяют США
Опрос: две трети японцев не доверяют США
30 июня 2025 / 13:31
"Важно прекратить
истребление всего
русского на Украине"
Сергей Лавров
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / Арабо-израильское урегулирование / Израиль vs ХАМАС
Безопасность
Al Jazeera: не менее 72 человек погибли в Газе в результате ударов Израиля
30 июня 2025 / 14:12
Al Jazeera: не менее 72 человек погибли в Газе в результате ударов Израиля
© Юсеф Мухаммед/ ТАСС

В результате атак армии Израиля в Газе 29 июня погибли не менее 72 человек. Об этом со ссылкой на медицинские источники передает катарский телеканал Al Jazeera.

Как отмечается, за прошедшие сутки жертвами израильской атаки стали 47 палестинцев в городе Газа. В числе погибших были люди, ищущие продовольствия в центрах распределения помощи, так как гуманитарная ситуация в осажденном анклаве ухудшается с каждым днем, сообщает телеканал.

18 марта Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа, нанеся по анклаву массированные удары и прервав установленный в январе режим прекращения огня. Канцелярия премьер-министра еврейского государства объяснила это отказом радикального палестинского движения ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками, подчеркнув, что цель операции в секторе - освобождение всех заложников.

18 мая власти еврейского государства заявили, что Армия обороны Израиля начала решающую фазу военной операции "Колесницы Гидеона" по разгрому ХАМАС в секторе Газа.

Уроки конфликта Израиля и Ирана для России
Уроки конфликта Израиля и Ирана для России
ФРГ: линия на милитаризацию в политике и экономике берет верх
ФРГ: линия на милитаризацию в политике и экономике берет верх
Опрос: две трети японцев не доверяют США
Опрос: две трети японцев не доверяют США
"Важно прекратить
истребление всего
русского на Украине"
Сергей Лавров
Все интервью
17:16
Путин заявил о необходимости мощного перезапуска экономики Донбасса и Новороссии
16:46
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили более 1 350 военных
16:29
Выплаты в цифровых рублях начнутся в тестовом режиме до конца года
16:14
В Госдуме подвергли критике появление "Чебубу"
15:59
NYT: масштабное перевооружение может стать "исторической ошибкой" для ЕС
15:58
Мурашко отметил снижение в России показателя младенческой смерти
15:47
На российской платформе Мax зарегистрировался первый миллион пользователей
15:32
"Известия": в России могут удвоить пошлину за получение водительских прав
15:17
В Иркутской области площадь пожаров за неделю увеличилась в пять раз
14:58
Генсек ООН считает странным увеличивать военные расходы, сокращая траты на гумпомощь
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения