Глава МИД ФРГ прибыл в Киев с необъявленным визитом

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль прибыл с необъявленным визитом в Киев. Соответствующее сообщение распространило внешнеполитическое ведомство ФРГ.

Как отмечается, по прибытии Вадефуль заявил о том, что германские власти якобы продолжат "полностью концентрировать внимание на поддержке Украины", в том числе в виде "современных средств противовоздушной обороны и другого оружия, гуманитарной и экономической помощи". "Это обещание, с которым я сегодня посещаю украинскую столицу", - подчеркнул он. Весте с тем, по словам министра, ФРГ во взаимодействии с партнерами в ЕС и G7 продолжит работу над новыми санкциями против России.

Согласно данным агентства DPA, Вадефуля сопровождают представители оборонной промышленности Германии.

ФРГ - второй по объемам поставщик вооружений на Украину после США. За все время конфликта на Украине Берлин передал Киеву разного рода помощь на сумму свыше €40 млрд.