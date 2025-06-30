ВЦИОМ: более 50% жителей России довольны своим доходом

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, около 56% жителей России довольны своей заработной платой.

Как отмечается, работой удовлетворены 79% опрошенных россиян, а полностью и скорее довольных доходом от нее только 56%.

По данным опроса, средний приемлемый доход для российских граждан составляет порядка 97 тыс. рублей. При этом наибольшие зарплатные ожидания демонстрируют старшие миллениалы, которые находятся на пике своей трудоспособности и должны содержать семьи.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Cпутник" был проведен 24 мая текущего года методом телефонного интервью среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет; количество работающих респондентов - 994 чел.