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Экономика
ВЦИОМ: более 50% жителей России довольны своим доходом
30 июня 2025 / 14:44
© Serjio74/ Shutterstock/ FOTODOM/ТАСС
Согласно результатам исследования ВЦИОМ, около 56% жителей России довольны своей заработной платой.
Как отмечается, работой удовлетворены 79% опрошенных россиян, а полностью и скорее довольных доходом от нее только 56%.
По данным опроса, средний приемлемый доход для российских граждан составляет порядка 97 тыс. рублей. При этом наибольшие зарплатные ожидания демонстрируют старшие миллениалы, которые находятся на пике своей трудоспособности и должны содержать семьи.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Cпутник" был проведен 24 мая текущего года методом телефонного интервью среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет; количество работающих респондентов - 994 чел.
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