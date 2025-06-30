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Генсек ООН считает странным увеличивать военные расходы, сокращая траты на гумпомощь
30 июня 2025 / 14:58
Генсек ООН считает странным увеличивать военные расходы, сокращая траты на гумпомощь
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал странным наращивание военных расходов стран при ограничении трат на международное сотрудничество и гуманитарную помощь.

"Крайне странным представляется увеличение расходов на оборону при сокращении расходов на международное сотрудничество и особенно расходов на гуманитарную помощь", - отметил он в интервью телекомпании TVE.

По словам генсека, "это происходит не во всех, но во многих странах". Это имеет "глубоко негативное воздействие на необходимую гармонию отношений между Севером и Югом", подчеркнул он, добавив, что в современном мире растет неравенство.

Согласно коммюнике, принятого по итогам саммита НАТО, который прошел 24-25 июня в Гааге, лидеры государств альянса условились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Страны - участницы НАТО планируют выделять к 2035 году по меньшей мере 3,5% ВВП на основе согласованного определения военных расходов и вплоть до 1,5% ВВП для защиты критически важной инфраструктуры, стимулирования инноваций и укрепления военно-промышленного комплекса. 

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