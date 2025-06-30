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В Иркутской области площадь пожаров за неделю увеличилась в пять раз
30 июня 2025 / 15:17
В Иркутской области площадь пожаров за неделю увеличилась в пять раз
© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

На территории Иркутской области площадь пожаров за неделю увеличилась до 1,5 тыс. га, в том числе пожары действуют на 755 га лесного фонда, еще на 709 га - на заповедной территории. Об этом информировали в правительстве региона.

"По состоянию на утро 30 июня перешло восемь пожаров. Из них четыре - на территории лесного фонда на площади 755 га: три - в Нижнеудинском и один - в Катангском районе. Еще четыре пожара действуют на территории ФБГУ "Заповедное Прибайкалье" на площади 709 га: три - в Качугском, по одному - в Катангском и Ольхонском районах", - следует из сообщения.

На 24 июня, в регионе действовало 15 пожаров совокупной площадью 273,28 га. Так, за неделю площадь пожаров выросла более чем в пять раз. Предварительно, причиной большинства возгораний послужили грозы.

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