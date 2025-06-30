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"Известия": в России могут удвоить пошлину за получение водительских прав
30 июня 2025 / 15:32
"Известия": в России могут удвоить пошлину за получение водительских прав
© Эрик Романенко/ ТАСС

Минфин РФ с сентября текущего года предложил повысить пошлины за получение прав для автомобилистов в два раза а за выдачу паспорта транспортного средства - в 1,5 раза. Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на проект закона министерства, который планируют рассмотреть на заседании правительственной комиссии 30 июня.

Как отмечается, согласно новой инициативе, пошлина за получение прав может быть увеличена вдвое. Так, за удостоверение старого образца нужно будет заплатить 4 тыс. рублей, за новое - 6 тыс. рублей. Вместе с тем стоимость выдачи прав международного образца может увеличиться до 3,2 тыс. рублей (в настоящее время - 1,6 тыс. рублей).

Кроме того, подорожать может стоимость получения паспорта транспортного средства. По информации издания, планируется увеличить ее в 1,5 раза - 1,2 тыс. рублей. Увеличиться может и пошлина за свидетельство о регистрации ТС. Так, на бумажном носителе она может вырасти до 1,5 тыс. рублей (сейчас - 500 рублей), на пластиковом - до 4,5 тыс. рублей (сейчас 1,5 тыс. рублей).

При этом госпошлина за выдачу госномеров на автомобиль может повыситься с 2 до 3 тыс. рублей, за регистрационные знаки на прицепы и мотоциклы - с 1,5 тыс. рублей до 2,25 тыс. рублей. Свидетельство о соответствии транспортного средства требованиям безопасности подорожает с 1,5 до 4,5 тыс. рублей.

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