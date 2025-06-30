На российской платформе Мax зарегистрировался первый миллион пользователей

На российской цифровой платформе Max, аналоге китайского WeChat, зарегистрировались уже миллион пользователей на мобильных устройствах и компьютерах. Об этом информировали в пресс-службе сервиса.

Отмечается, что за последние несколько недель в мессенджере отправлено 14 млн сообщений и совершено свыше 420 тыс. звонков.

"На мобильную операционную систему Android приходится 75% зарегистрированных пользователей, на iOS - 23% и 2% - на версии для ПК. При этом наиболее активно в Max регистрируются пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Краснодара", - говорится в сообщении.

Разработку цифровой платформы Max осуществляет VK на базе одноименного мессенджера. В нее встроены платформа мини-приложений, конструкторы чат-ботов и платежная система. В будущем планируется интегрировать платформу с "Госуслугами".