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На российской платформе Мax зарегистрировался первый миллион пользователей
30 июня 2025 / 15:47
На российской платформе Мax зарегистрировался первый миллион пользователей
© Сергей Булкин/ ТАСС

На российской цифровой платформе Max, аналоге китайского WeChat, зарегистрировались уже миллион пользователей на мобильных устройствах и компьютерах. Об этом информировали в пресс-службе сервиса.

Отмечается, что за последние несколько недель в мессенджере отправлено 14 млн сообщений и совершено свыше 420 тыс. звонков.

"На мобильную операционную систему Android приходится 75% зарегистрированных пользователей, на iOS - 23% и 2% - на версии для ПК. При этом наиболее активно в Max регистрируются пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Краснодара", - говорится в сообщении.

Разработку цифровой платформы Max осуществляет VK на базе одноименного мессенджера. В нее встроены платформа мини-приложений, конструкторы чат-ботов и платежная система. В будущем планируется интегрировать платформу с "Госуслугами". 

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