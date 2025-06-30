Политика стремительного массового перевооружения Евросоюза едва ли может увенчаться успехом и повлечет за собой новые трудности. Соответствующая точка зрения изложена в материале газеты The New York Times (NYT).

"Сосредоточив усилия на оборонных расходах в ущерб всем остальным направлениям, ЕС рискует сделать шаг назад. Стремительное перевооружение вполне может оказаться исторической ошибкой, а не большим достижением", - пишет издание.

Согласно публикации, нынешний политический курс европейского руководства по ускоренному перевооружению можно назвать "военным кейнсианством" - борьбой с экономическим кризисом путем увеличения расходов на оборону. По мнению газеты, в нынешних условиях Европе не хватит ни финансовых ресурсов, ни координации усилий, чтобы реализовать планы по развитию военной промышленности. Резкое расширение оборонного заказа создаст "сильные стимулы для европейского ВПК выступать за продолжение вооруженных конфликтов по внешнему периметру границ сообщества", полагает NYT.

Вместе с тем наиболее вероятен сценарий, при котором Евросоюз сумеет добиться лишь незначительного экономического роста в краткосрочной перспективе, в то время как субсидии производителям военной продукции не позволят создать конкурентоспособное производство мирового уровня.

В минувшую пятницу на саммите ЕС в Брюсселе страны-участницы условились разработать к октябрю дорожную карту по финансированию милитаризации объединения в соответствии с решением недавнего саммита НАТО о повышении военных расходов до 5% ВВП.