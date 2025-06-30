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В Госдуме подвергли критике появление "Чебубу"
30 июня 2025 / 16:14
В Госдуме подвергли критике появление "Чебубу"
© Максим Чурусов/ ТАСС

Превращения Чебурашки в "Чебубу" по аналогии с популярной игрушкой "Лабубу" является неудачной попыткой подстраиваться под мировые тренды. Такое мнение выразила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства, отцовства и детства Татьяна Буцкая ("Единая Россия"), комментируя регистрацию "Союзмультфильмом" товарного знака "Чебубу".

"Это та игрушка, на которой выросли поколения детей. То, как его придумывал и автор идеи, и автор рисунка - он уже сложился как персонаж. Ну уж совсем негоже нам подстраиваться под мировые тренды именно таким образом", - полагает она.

По словам депутата, необходимо не менять устоявшихся персонажей, на которых выросли поколения, а придумывать новые позитивные образы.

"Я думаю, что это не совсем то направление, в котором мы должны работать. Ведь нам говорят: не импортозамещение, а импортонезависимость. Вот это должно быть у нас на уровне сознания", - указала она.

Некоторое время назад председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева заявила, что студия решила зарегистрировать товарный знак "Чебубу", чтобы защитить Чебурашку в рамках борьбы с контрафактом и предотвратить выпуск подобных игрушек другими компаниями.

Плюшевую дизайнерскую игрушку "Лабубу" создал гонконгский иллюстратор Касинг Лунг, вдохновившись скандинавской мифологией. Китайская компания Pop Mart выпускает их с 2019 года, но взлет популярности "Лабубу" начался в 2024 году. Куклу выпускают более чем в 300 вариантах разных цветов, форм и размеров.

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