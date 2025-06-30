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Выплаты в цифровых рублях начнутся в тестовом режиме до конца года
30 июня 2025 / 16:29
Выплаты в цифровых рублях начнутся в тестовом режиме до конца года
© Арина Антонова/ ТАСС

Федеральное казначейство во второй половине текущего года начнет тестирование выплат из бюджета в цифровых рублях. Об этом следует из доклада Банка России о реализации пилотного проекта цифрового рубля.

"В 2025 году Банк России во взаимодействии с Федеральным казначейством планирует провести пилотирование некоторых видов выплат из федерального бюджета на реальных цифровых рублях. По его результатам будет приниматься решение о тиражировании использования цифрового рубля в бюджетном процессе", - следует из документа.

Первыми получателями станут участники экспериментальных программ в ряде регионов. В будущем систему планируют распространить на все бюджетные платежи.

Использование цифрового рубля призвано ускорить переводы и повысить прозрачность расходования госсредств.

Платформа цифрового рубля функционирует в тестовом режиме. В 2024 году параметры пилота были расширены, что позволило увеличить число пользователей до 9 тыс. граждан и 1,2 тыс. компаний. 

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