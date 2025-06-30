Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили более 1 350 военных

Суточные потери подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили более 1 350 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 220 военнослужащих, "Запад" - более 230 военнослужащих, "Юг" - свыше 210, "Центр" - до 430, "Восток" - более 190, "Днепр" - до 70 военнослужащих.