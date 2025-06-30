Мурашко отметил снижение в России показателя младенческой смерти

Показатель младенческой смертности в России, согласно оперативным данным, снизился до 3,7 промилле (число смертей на 1 тыс. новорожденных). На это обратил внимание глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"В стране показатель младенческой смертности - 3,7 промилле, это очень низкий показатель", - указал он при общении со студентами Воронежского государственного медицинского университета имени Н. Н. Бурденко.

По словам Мурашко, ранее этот показатель составлял 4 промилле. Он также отметил, что этот показатель ниже, чем в Китае, США и многих странах Европы.

В соответствии с единым планом по достижению национальных целей развития РФ до 2030 года и на перспективу до 2036 года, в рамках реализации федерального проекта "Охрана материнства и детства" нацпроекта "Семья" поставлена цель, для достижения которой в 2035 году показатель младенческой смертности должен составлять 3,7 промилле.