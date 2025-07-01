Путин заявил о необходимости мощного перезапуска экономики Донбасса и Новороссии

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости мощного перезапуска экономики воссоединенных с Российской Федерацией регионов Донбасса и Новороссии, чтобы люди возвращались на родную землю.

"Мы должны уже на новом этапе в полной мере реализовать этот огромный потенциал, обеспечить мощный перезапуск и развитие экономики наших исторических регионов, укрепить их финансовую базу, повысить самодостаточность. Все ресурсы и возможности для этого имеются", - подчеркнул он в ходе совещания по социально-экономического развитию этих регионов.

По словам российского лидера, главное, чтобы люди видели перемены к лучшему, возвращались домой. "На своей, на родной земле работали, учились, растили детей и строили планы на будущее", - заключил глава государства.