Кинокартина Владислава Богуша "На деревню дедушке" опередила фильм "Материалистка" (Materialists, 2025) Селин Сон и стала лидером российского кинопроката, собрав 74,8 млн рублей за выходные. Соответствующие данные приводит портал kinobusiness.com за период с 26 по 29 июня.

Фильм рассказывает историю 10-летнего мальчика, которому пришлось отправиться в деревню к дедушке. Мальчику нужно вернуться в город и попасть на ИТ-конкурс, но его дед с этим не согласен. Премьера состоялась 12 июня. В главных ролях: Юрий Стоянов, Ярослав Голонев, Ингрид Олеринская и другие.

Романтическая комедия "Материалистка" режиссера и драматурга Селин Сон расположилась на второй позиции рейтинга, собрав 62,6 млн рублей за выходные. Роли в фильме исполнили Дакота Джонсон, Педро Паскаль, Крис Эванс, Зои Уинтерс и другие. Зрительская премьера состоялась 18 июня.

На третьей позиции расположилась кинокартина "Балерина" (Ballerina, 2025), собрав 25 млн рублей за уик-энд. Режиссером фильма выступил Лен Уайзман, в ролях: Ана де Армас, Киану Ривз, Иэн Макшейн.

Кроме того, фильм "F1" с Брэдом Питтом в главной роли, просмотр которого недоступен в кинотеатрах России и Белоруссии, занял третье место в кинопрокате в странах СНГ, собрав за выходные 49,5 млн рублей.