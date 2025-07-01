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В МИД РФ вызван посол Азербайджана
30 июня 2025 / 17:47
В МИД РФ вызван посол Азербайджана
© Роман Канащук/ ТАСС

Посол Азербайджана Рахман Мустафаев вызван в МИД России в связи с незаконным задержанием российских журналистов. Об этом со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство сообщает ТАСС.

"В связи недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов, к которым все эти годы у властей Азербайджана не было никаких претензий, в МИД вызван посол Азербайджанской Республики", - говорится в сообщении.

Некоторое время назад официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила озабоченность тем, что на протяжении нескольких часов российские дипломаты в Баку не могут выйти на связь с журналистами - гражданами РФ. По ее словам, сотрудников консульского отдела российского посольства до журналистов не допускают, при этом информации о причинах таких действий также не предоставляют.

Ранее МИД Азербайджана заявил о проведении правоохранительными органами операции в офисе информагентства "Sputnik Aзербайджан". Главный редактор RT Маргарита Симоньян информировала о том, что сотрудники агентства не выходят на связь после сообщений о проведении правоохранителями республики операции в редакции.

Вместе с тем в редакции Sputnik отмечали, что никаких официальных запретов на работу на территории Азербайджана не получали, шел диалог на уровне рабочих групп с целью урегулирования возможных разногласий.

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