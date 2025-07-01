Вучич заявил, что Сербия располагает ресурсами для обеспечения порядка

Президент Сербии Александар Вучич подчеркнул, что государство имеет достаточно сил для обеспечения порядка и не допустит дестабилизации, несмотря на продолжающиеся протесты и блокады улиц.

"Государство будет ежедневно выполнять свою работу. Протестующие утверждают, будто полиция применяла насилие. Какая гнусная ложь! Государство делало свое дело", - сказал он, комментируя обвинения в адрес правоохранителей.

Вучич назвал действия протестующих "проявлением бессилия и злобы", а попытки устроить массовые беспорядки он сравнил с поведением проигравших, "которые после матча затевают драку".

"Им ясно, что все провалилось. Это у них такая стратегия на будущее? Контейнеры на улицах, отказ от работы. Я сказал, что у государства есть сила, и оно обеспечит порядок. Все, что они делают, - это преступление против собственной страны", - заявил сербский лидер, отметив, что наибольшее количество провокаторов и хулиганов наблюдается в районе дорожного узла Автокоманда.

По его данным, за прошедшие сутки были задержаны 26 человек, а у 136 установлены личности. Вместе с тем президент выразил поддержку полиции, обратив внимание, что она работает в условиях серьезного давления.

Кроме того, Вучич выразил благодарность главе МИД России Сергею Лаврову за внимательное отношение к событиям в стране, заверив, что политическая стабильность в Сербии будет обеспечена строго на основе закона. "Сербия победила, и я с радостью жду продолжения сотрудничества с Россией", - указал он.