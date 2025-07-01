Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
1 июля 2025 / 02:15
КОТИРОВКИ
USD
01/07
78.5284
EUR
01/07
92.2672
Новости часа
Пасечник объявил, что территория ЛНР освобождена на 100% "Чосон ильбо": LG полностью ушла из сферы смартфонов
Москва
1 июля 2025 / 02:15
Котировки
USD
01/07
78.5284
0.0000
EUR
01/07
92.2672
0.0000
Уроки конфликта Израиля и Ирана для России
Уроки конфликта Израиля и Ирана для России
30 июня 2025 / 14:42
ФРГ: линия на милитаризацию в политике и экономике берет верх
ФРГ: линия на милитаризацию в политике и экономике берет верх
30 июня 2025 / 14:39
Опрос: две трети японцев не доверяют США
Опрос: две трети японцев не доверяют США
30 июня 2025 / 13:31
"Важно прекратить
истребление всего
русского на Украине"
Сергей Лавров
Все интервью
/ Россия / Политика / Африка и мир / Россия и Африка
Политика
Лидер Мали охарактеризовал Путина как прагматичного и искреннего человека
30 июня 2025 / 18:17
Лидер Мали охарактеризовал Путина как прагматичного и искреннего человека
© Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС

Президент переходного периода Республики Мали Ассими Гоита, посетивший на прошлой неделе Россию с визитом, назвал президента РФ Владимира Путина прагматичным и искренним человеком, а сотрудничество со страной эффективным, сообщает газета L'Essor.

"Президент Путин - прагматичный и искренний человек. Благодаря его жестам мы увидели всю степень его открытости. Я покидаю эту дружественную страну с большим удовлетворением. Сотрудничество с Россией эффективно. Оно свободно от демагогии и манипуляций", - отметил он в беседе с малийскими журналистами.

Гоита также обратил внимание, что "главное направление сотрудничества" двух стран - это сфера безопасности. По его словам, Мали "порвала с прежними партнерами", не называя страну, но речь идет о Франции, которая вывела свои войска. Впоследствии власти западноафриканской страны смогли "создать новый механизм" обеспечения безопасности, а с помощью Москвы Мали "смогла вооружиться".

Вместе с тем президент указал, что при общении с российским лидером он затронул ситуацию вокруг сотрудничества Альянса государств Сахеля и России.

"Мы обсудили три столпа, а именно дипломатию, оборону и развитие. Наши позиции едины в том, что касается возможностей сотрудничества Альянса государств Сахеля с Россией. Президент Путин продемонстрировал готовность оказать поддержку Альянсу государств Сахеля", - сказал он.

Путин принимал лидера Мали в Кремле 23 июня. Это был второй визит Гоиты в России. До этого президент РФ встречался со своим визави на полях второго саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге в 2023 году и семь раз говорил с ним по телефону. 

Уроки конфликта Израиля и Ирана для России
Уроки конфликта Израиля и Ирана для России
ФРГ: линия на милитаризацию в политике и экономике берет верх
ФРГ: линия на милитаризацию в политике и экономике берет верх
Опрос: две трети японцев не доверяют США
Опрос: две трети японцев не доверяют США
"Важно прекратить
истребление всего
русского на Украине"
Сергей Лавров
Все интервью
21:33
Пасечник объявил, что территория ЛНР освобождена на 100%
21:09
"Чосон ильбо": LG полностью ушла из сферы смартфонов
20:52
Эрдоган заявил, что Анкара примет следующий саммит НАТО
20:37
Кадыров выразил благодарность посетившим свадьбу его сына гостям
20:17
Мишустин отметил, что в России донастраивают систему поддержки участников СВО
20:03
Папа Римский подверг осуждению использование голода как метода ведения войны
19:52
В Донбассе и Новороссии восстановлено свыше 6,5 тыс. многоквартирных домов
19:34
Пашинян отметил важность регулирования политической деятельности неграждан
19:14
Литературная премия БРИКС будет вручаться каждый год
18:58
Путин заявил, что Донбасс и Новороссия должны выйти на общероссийский уровень к 2030 году
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения