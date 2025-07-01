Лидер Мали охарактеризовал Путина как прагматичного и искреннего человека

Президент переходного периода Республики Мали Ассими Гоита, посетивший на прошлой неделе Россию с визитом, назвал президента РФ Владимира Путина прагматичным и искренним человеком, а сотрудничество со страной эффективным, сообщает газета L'Essor.

"Президент Путин - прагматичный и искренний человек. Благодаря его жестам мы увидели всю степень его открытости. Я покидаю эту дружественную страну с большим удовлетворением. Сотрудничество с Россией эффективно. Оно свободно от демагогии и манипуляций", - отметил он в беседе с малийскими журналистами.

Гоита также обратил внимание, что "главное направление сотрудничества" двух стран - это сфера безопасности. По его словам, Мали "порвала с прежними партнерами", не называя страну, но речь идет о Франции, которая вывела свои войска. Впоследствии власти западноафриканской страны смогли "создать новый механизм" обеспечения безопасности, а с помощью Москвы Мали "смогла вооружиться".

Вместе с тем президент указал, что при общении с российским лидером он затронул ситуацию вокруг сотрудничества Альянса государств Сахеля и России.

"Мы обсудили три столпа, а именно дипломатию, оборону и развитие. Наши позиции едины в том, что касается возможностей сотрудничества Альянса государств Сахеля с Россией. Президент Путин продемонстрировал готовность оказать поддержку Альянсу государств Сахеля", - сказал он.

Путин принимал лидера Мали в Кремле 23 июня. Это был второй визит Гоиты в России. До этого президент РФ встречался со своим визави на полях второго саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге в 2023 году и семь раз говорил с ним по телефону.