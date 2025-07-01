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Общество
В Турции из-за лесных пожаров эвакуировали свыше 50 тыс. человек
30 июня 2025 / 18:30
© ТАСС/ Reuters/ Spectee
В трех провинциях Турции в связи с бушующими в них лесными пожарами были эвакуированы более 50 тыс. человек. Об этом информировал глава МВД республики Али Ерликая.
"В связи с лесными пожарами в Измире, Биледжике и Хатае в безопасные районы эвакуированы более 50 тыс. граждан", - указал он в соцсети X.
Ранее глава Минсельхоза Турции Ибрагим Юмаклы заявил, что наиболее сильные природные пожары зафиксированы в провинции Измир на побережье Эгейского моря. По его данным, в тушении задействованы 14 вертолетов, 4 самолета и свыше 1 тыс. человек на земле.
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