В Турции из-за лесных пожаров эвакуировали свыше 50 тыс. человек

В трех провинциях Турции в связи с бушующими в них лесными пожарами были эвакуированы более 50 тыс. человек. Об этом информировал глава МВД республики Али Ерликая.

"В связи с лесными пожарами в Измире, Биледжике и Хатае в безопасные районы эвакуированы более 50 тыс. граждан", - указал он в соцсети X.

Ранее глава Минсельхоза Турции Ибрагим Юмаклы заявил, что наиболее сильные природные пожары зафиксированы в провинции Измир на побережье Эгейского моря. По его данным, в тушении задействованы 14 вертолетов, 4 самолета и свыше 1 тыс. человек на земле.