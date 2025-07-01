Президент Ирана призвал МАГАТЭ воздержаться от политики двойных стандартов

Политика двойных стандартов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) стала угрозой для глобальной безопасности, Иран расчитавает, что агентство от нее откажется. На это обратил внимание президент исламской республики Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Такая политика двойных стандартов влечет за собой возникновение серьезных угроз для региональной и глобальной безопасности. Мы ожидаем, что МАГАТЭ не будет нарушать права суверенных государств, откажется от применения двойных стандартов и будет должным образом защищать законные интересы всех стран-подписантов Устава МАГАТЭ", - приводит слова президента его пресс-служба.

Что касается действий гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, Пезешкиан отметил, что "генеральный директор МАГАТЭ, несмотря на налаженные сотрудничество и взаимодействие, необъективно действовал в отношении ядерной программы" Тегерана. "Такое поведение для нас совершенно неприемлемо. Действия депутатов, отражающие волю иранского народа, стали естественной реакцией на эти неоправданные, деструктивные и позорные решения", - указал он.

На прошлой неделе депутаты парламента Ирана одобрили текст законопроекта о приостановке сотрудничества исламской республики с МАГАТЭ. 26 июня иранский Совет стражей конституции утвердил текст документа. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи уточнил, что новый закон прояснил рамки сотрудничества с МАГАТЭ, но не блокировал пути взаимодействия полностью и оставил решение данного вопроса на усмотрение Высшего совета национальной безопасности страны.

Ранее иранские власти заявляли, что отсутствие осуждения администрацией МАГАТЭ агрессии Израиля в отношении мирных ядерных объектов исламской республики может стать основанием для разрыва сотрудничества с агентством. В Тегеране подчеркивали, что все ядерные объекты на территории исламской республики, по которым нанесли удары Израиль и США, находились под надзором и защитой МАГАТЭ, которое не сделало ничего для предотвращения этих атак.