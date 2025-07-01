Путин заявил, что Донбасс и Новороссия должны выйти на общероссийский уровень к 2030 году

Донбасс и Новороссия должны выйти на общероссийский уровень по всем показателям к 2030 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по социально-экономическому развитию этих субъектов РФ.

По его словам, "к 2030 году Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области должны выйти на общероссийский уровень по всем показателям и по качеству жизни людей".

Глава государства подчеркнул, что к теме восстановления, развития экономики, социальной, транспортной и прочей инфраструктуры Донбасса и Новороссии российские власти возвращаются постоянно. "Вместе с коллегами из правительства, региональных команд оцениваем ситуацию в каждом из этих субъектов РФ, смотрим, как реализуются конкретные, ключевые проекты, нацеленные на создание новых рабочих мест, на повышение качества жизни людей, как в целом налажена координация действий органов государственной власти, госкорпораций, бизнеса, как налажена шефская помощь Донбассу и Новороссии со стороны других наших регионов и городов", - указал он.

Путин выделил усилия со стороны федерального центра, регионов и команд крупных компаний. "В целом это 41 федеральное ведомство, 26 госкомпаний и 82 региона-шефа", - отметил он.

Президент также обратил внимание, что в программе социально-экономического развития Донбасса и Новороссии предусмотрено около 300 мероприятий. "Сегодня по всем направлениям ведется ритмичная, планомерная работа. Все определенные задачи мы обязаны решить в полном объеме", - заключил российский лидер.